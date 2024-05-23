到底降不降息？最新FOMC會議紀要反映不確定性增加

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美國聯準會23日公布前次（4月30日至5月1日）會議紀要，聯準會官員仍相信物價壓力至少在未來幾個月內會慢慢緩解，但人們對目前利率是否足以保證這一結果產生懷疑。數位官員表示，如果通膨飆升，他們願意再次提高借貸成本。

路透報導指出，美國4月消費者物價指數（CPI）顯示物價壓力放緩，但前次會議是在數據公布前舉行，但也反映出官員對通膨和貨幣政策路徑的不確定性增加。

根據4月30日至5月1日的會議紀要，與會者指出，他們仍然預計通膨將在中期內恢復到2％，但通貨緊縮可能維持比之前預期更長的時間。

雖然目前的政策應對措施將「包括維持」聯準會基準政策利率在目前的5.25%-5.50%範圍內，但「多位與會者都提到，如果通膨風險再現，他們願意進一步收緊政策。」此外，會議紀要中使用了一些過去不常用的量詞，比如「一些」、「許多」及「大多數」，以顯示有多少官員表達了某種特定意見。

此後，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）和其他官員表示，他們認為不太可能進一步升息。但周三發布的會議紀錄並未具體提及這一概念及今年降息的可能性。

在3月19日至20日的會議紀錄中，與會者「判斷政策利率可能處於本次緊縮循環的高點，且幾乎所有與會者都認為，如果經濟大致按照他們的預期發展，那麼在今年某個時刻將政策轉向寬鬆，便是適當的措施。」

然而，最新的會議紀要卻未出現相似的論述，而是出現關於貨幣政策緊縮的程度的爭論，這是一個重要的考慮因素，可能會影響通膨以多快的速度恢復到央行2％的目標，或者是否會達到這一目標。