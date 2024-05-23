兩大外送龍頭結合案 公平會揭評斷市占率3關鍵

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Uber Eats擬併購foodpanda台灣外送事業，在市場砸下震撼彈，公平會態度受到社會矚目。公平會主委李鎂表示，此案牽涉的市占率是審議過程中討論重點，公平會對於外送平台市占率，將從營業額、信用卡簽單、訂單數等3面向，嚴格並審慎評估。

Uber Eats14日宣布重磅消息，將併購foodpanda台灣外送事業，不過交易仍須經公平會等主管機關審核。

公平會今天赴立法院經濟委員會報告「外送平台併購是否涉及限制競爭之調查程序、認定原則及對消費者權益影響之配套措施」，並備質詢。

公平會在報告中指出，日前已接獲UberEats母公司提出擬與foodpanda結合的申報案件，現正審查結合申報資料是否齊備，待申報事業提出完整申報資料後，就受理申報並開始進行審查。

李鎂在委員會答詢表示，此案第1大與第2大外送平台結合案，將顯著改變市場結構， 因此審查重點將是「市場集中度」、「結合後併購方訂價能力」、「合併案協同效果（聯合行為）」、「市場效益」等4大面向。

結合案審查過程間，市場占有率是關鍵議題，李鎂指出，公平會對市占率，將從營業額、信用卡簽單、訂單數等3面向審慎評估；此外，對員工、參與店家的保障，也都是考量因素。

至於公平會先前對外表示，2大外送平台併購可能導致市占逾8成，有壟斷可能性，立委質疑此數據來源，李鎂說明，這是源自於公平會109年相關案件的調查資料，現在會重新調查。

外送平台結合案與民生高度相關，為社會高度矚目案件，朝野立委相當重視，經委會質詢時提出建議，包含應考慮勞動權益，讓勞動部加入討論。