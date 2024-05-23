勞保是否啟動年金改革？新勞長：撥補就是改革

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賴清德總統於就職典禮上指出「只要政府在，勞保絕對不會倒」，外界關心勞保是否會啟動年金改革，勞動部部長何佩珊23日受訪時竟表示，總統的內涵為會全力發展經濟，確保政府有足夠財政能力對勞保掖助，「撥補就是1個改革」，報告時目前勞保財務相法穩定，並僅提及爭取不低於過去年撥補金額，透過依法調整費率、辦理納保及給付審核。

立法院社會福利及衛生環境委員會23日邀請勞動部報告。媒體關切，2028年後勞保基金恐怕會面臨破產危機，並提及賴總統稱的「只要政府在，勞保絕對不會倒」，何佩珊說，總統在520就職演說中為明白揭示的為賴政府執政會全力發展經濟，確保政府有足夠的財政能力被勞保進行挹注及撥補，這就是撥補入法中的府負最終支付責任的改革，目前也已做了4年，勞保基金水位來到史上新高，勞保財務穩健沒有破產的問題。

是否意謂不會啟動勞保年金改革？何佩珊表示，已透過勞保撥補實踐政府負最終支付責任，「財務的撥補就是改革」。

至於23日首度上備詢台是否擔心遭挑戰？何佩珊坦言，挑戰是一定的，這也是立法院對她的期待，將審慎來應對。

而外界關切是否會再三修勞基法？何佩珊直言，勞基法為修一髮動全身，任何對勞基法的修法都要謹慎；針對Uber Eats及foodpanda合併案，她說，會親自來處理這件事情，並呼籲業者能夠在我們所舉辦的平台對話會議妥為處理外送員工會的訴求。