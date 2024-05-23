大陸軍演 軍工股突圍 法人：無人機產業這2檔受惠大

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520總統就職典禮後大陸出手了，宣布今、明兩日在台海大規模軍演，受此消息影響，台股早盤漲勢受到壓抑，但軍工股卻逆勢竄起，雷虎（8033）、亞航（2630）、和成（1810）、寶一（8222）、漢翔（2634）、龍德造船（6753）、晟田（4541）早盤同步出現急拉大漲走勢。

法人表示，受惠台灣2024年國防預算創高，加上新任總統發言，以及無人機實現不對稱作戰，預期無人機將成為新政府的軍工產業發展目標之一；以訂單/營收來看，預期雷虎、亞航受惠無人機程度較大。

大陸央視報導，5月23日7時45分開始，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，開展聯合演訓。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。這也是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

今日台股軍工股逆勢大漲，法人表示，新任總統於520就職典禮提到的「讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心」，且受惠烏俄戰爭讓現代戰爭出現典範轉移，無人機實現不對稱作戰的戰略應用，預期無人機將成為新政府的軍工產業發展目標。

台灣國防部從2024年開始編列五年65.8億元預算，用於2,830架的軍用商規無人機，預期今年下半年中下旬生產標將開標，貢獻國內軍工股2025年營收。法人指出，參考先前無人機廠商的原型機驗測，並假設無新增的競爭對手，針對台灣的上市櫃廠商，以訂單水準而言，預期長榮航太（2645）可取得約12億元、雷虎可取得約6.4億元、亞航可取得約4.89億元的訂單；若以訂單/營收來看，預期雷虎、亞航受惠無人機標案程度較大，以2023年無人機占營收比重來看，雷虎占比為64.8％、亞航占比為10.1％。

不過法人提醒，台灣雖然開始邁入軍用商規的無人機試產標，有望貢獻台灣相關廠商未來獲利，但對於標案的遴選廠商（統包商）而言，因為台灣無人機仍屬於幼稚產業，在未來產能逐步擴張時可能面臨學習曲線與交期問題。