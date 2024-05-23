鴻華先進股東會 劉揚偉：今年乘用車出貨量破萬 續拓海外市場

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鴻海（2317）與裕隆（2201）合資的鴻華先進（2258）23日舉行股東會，會中承認去年財報。董事長劉揚偉表示，旗下計有四款車的市場反應正面，乘用車MODEL C今年出貨量將破萬輛，商用車預期銷售則可破百輛。

以MODEL C為車型的首部台灣國產電動車Luxgen n7，鴻華先進已交付客戶超過2,100輛，預計今年第三季前可望將9,000輛預訂交付完畢，全年出貨量目標破萬輛，可望為鴻華帶來百億營收貢獻。

至於外界高度關注的第二款乘用車MODEL B，也將於今年第四季度投入量產準備，配合客戶進行預訂。劉揚偉也預告，今年鴻海科技日（HHTD24）將會推出新款乘用車、商用車。

劉揚偉表示，鴻華先進成立三年多來，造車速度有目共睹，旗下商用車、乘用車款總計已交付超過2,000輛給客戶，未來將以台灣為基礎，持續拓展海外如北美、東南亞市場，朝「立基台灣，放眼全球」的目標持續推進。

鴻華先進去年營收10.44億元，年增253％，營業毛利1.57億元，稅後虧損19.27億元，每股淨損1.2元。

劉揚偉表示，鴻華以「開放平台為核心，推動電動車普及化」的願景，藉平台分享來降低開發費用及縮短開發時程，現旗下四款電動車，已有電動巴士MODEL T、乘用車MODEL C兩款車型量產交付客戶，市場反映正面。

電動巴士MODEL T獲海內外客戶大力的支持訂單大於產能，促使鴻華投入電動巴士製造，鴻華橋頭新廠已於今年4月11日動土，預計2025年完工，初期產能約年產500輛、2028年目標擴產至1,000輛。

除滿足國內市場需求，鴻華橋頭新廠也會是電巴的重要出海口，基於鴻海集團智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台的頂層架構，橋頭新廠也會是鴻海在台灣建置的指標性AI工廠之一。