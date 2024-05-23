信義計劃區當代建築伸展台 唯一可收藏的普立茲克「住宅」

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普立茲克獎得主貝聿銘，被獲譽為「現代主義建築的最後大師」，他曾經說過：「建築就是生命的鏡子。你只需要看著那些建築物就能感受到過去，感受一個地方的靈魂，它們就是社會的倒影。」最能代表台灣發展史、台灣最有建築氣質的區域，首推信義計畫區，不只有世界高樓台北101、台北世界貿易中心，也見證了台灣人辛勤奮鬥努力登上世界舞台的過程，吸引許多國際知名建築師紛紛應邀落款，成為台灣能見度最高的建築競技場。

有建築界諾貝爾獎之稱的普立茲克獎，是國際公認建築界最高榮譽，表揚在建築藝術、人文和社會環境有傑出貢獻的建築師，一座普立茲克建築座落的城市，不僅是國際價值地段的代名詞，更彰顯了其對文化的卓越鑑賞力。身為台灣國際名片的信義計畫區，面積僅有153公頃，就有3座普立茲克獎得主作品，分別是由紐約白派建築巨擘理查麥爾(Richard Meier)設計的住宅「55TIMELESS琢白」、英國建築大師理查羅傑斯(Richard Rogers)設計的「D3四季酒店」，與義大利建築師倫佐皮亞諾(Renzo Piano)在台第一件作品「富邦A25大樓」，堪稱全台國際建築密度最高的區域。

「55TIMELESS琢白」是理查麥爾在2021年退休封筆前、全球第五個超高層住宅作品，更是台灣唯一被收錄在他紐約官方網站的建築實績代表案例。麥爾50餘年的建築生涯中，始終堅持白的信仰，承襲柯比意現代主義的見解，作品嚴謹遵循幾何秩序比例，無法容忍任何細微的誤差，也因此十分考驗工程水準，而負責全案規劃營建的大陸建設100%忠於大師的原始設計，如實展現其建築理念，也讓55TIMELESS琢白成為「以前沒有，以後難再有」的經典之作。

相較許多台灣豪宅奢華富貴的設計語彙，空間藝術性才是55TIMELESS琢白尤為獨特之處，理查麥爾在建築設計階段，即親自邀集德、日、英、美等多國藝術家，為公共空間量身打造藝術品，有別於一般豪宅「藝術僅是裝飾品」的思維，深具收藏價值，從建築外觀到室內空間，表裡如一貫徹白派建築美感，是真正博美館級的住宅。

在「55TIMELESS琢白」之後，隨著台灣在世界的能見度不斷提升，信義計畫區儼然開啟了新的一輪國際時代，陸續迎來許多大師建築。目前動工中的「D3四季酒店」是台灣首間四季酒店，找來曾打造世界第一豪宅「倫敦海德公園一號」的英國後現代建築大師理查羅傑斯，是「高技派」建築的領軍人物之一，擅長運用鋼、鋁、玻璃等材料打造出輕量、透明、活潑的空間。興建中的四季酒店外觀以超優白LOW-E玻璃搭配金屬烤漆，展現國際性、現代化、地標性三個目標。

「富邦A25大樓」則邀請義大利建築師倫佐皮亞諾設計，他擅長利用自然採光為建築創造藝術性氛圍，在空間中注入自然元素，不斷開創並觸動人類對突破建築的渴望，其代表作包括巴黎龐畢度藝術中心、紐約時報大廈、紐約惠特尼美國藝術博物館等。

綜觀全球，普立茲克建築作品多是公共建築，大師們的私宅設計案在各地都是稀有且珍貴的，一如信義計畫區的3座普立茲克建築裡，唯有「55TIMELESS琢白」才能收藏擁有，近期詢問度高漲，這座「高級訂製」的純白藝術住宅，一舉躍升年輕富三代的最愛。