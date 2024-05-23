端午連假去哪裡？苗栗文觀局端陽獻禮-逸蘭軒掌中劇團「碧海奇遇記」

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逸蘭軒掌中劇團「碧海奇遇記」，6月9日(日)下午2點30分於苗栗縣政府文化觀光局中正堂前廳演出，活動採索票演出，請於5月24日(五)上午9時起至苗栗縣政府文化觀光局服務台、臺鐵苗栗旅遊服務中心、臺鐵竹南旅遊服務中心及高鐵旅遊服務中心索票(每人限索4張、索完為止)。

逸蘭軒掌中劇團成立於西元2018年，為苗栗縣青年劇團，由團長鍾逸彥先生創立，自小與阿嬤感情濃厚，並以阿嬤名字玉蘭，取名為逸蘭軒掌中劇團，亦即「逸蘭軒鳴，掌中乾靈」。劇團以傳統與創新結合為宗旨，推廣布袋戲、落實文化與技藝傳承，並藉由創新演出及教學活動帶動傳統戲曲藝術，促進布袋戲文化之提升與延續。鍾團長於109年及110年入選國立傳統藝術接班人-藝生培訓計畫，並於2020年國際偶戲節青年主演競演比賽，榮獲最佳創意獎之殊榮。

「碧海奇遇記」為劇團年度全新製作親子劇，適合全家大小一起觀賞，以海洋環保為主題的劇情，活潑又逗趣的兒童劇。故事人物及內容逗趣活潑，傳統布袋戲結合創新及時事的結合，讓觀眾們能以輕鬆的方式欣賞布袋戲，在人與偶的時空互動之中，開啟觀賞者的藝文想像。歡迎闔家一起來觀賞逸蘭軒掌中劇團「碧海奇遇記」精湛表演。相關訊息可上Facebook「貓裏藝文」粉絲專頁或上苗栗縣政府文化觀光局網站http://www.mlc.gov.tw。