端午堅果禮盒 營養美味又健康

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隨著國人日常健康飲食和運動養生意識抬頭，堅果是近年很熱門的送禮選擇，不僅口感豐富，還含有多種對人體有益的營養物質，例如不飽和脂肪酸、維生素E及礦物質鈣、鎂、鋅、鐵、植化素等。知名堅果品牌「紅布朗」表示，民眾選擇無過度加工流程與人工添加物的堅果，並且用低溫烘焙的方式，才能吃的健康、吃的巧。

紅布朗指出，低溫烘烤的方式比一般油炸時間需時更久，優點是可以保留較多營養價值，降低脂肪變質的機率，並產生較少的氧化物質，除了直接食用外，也能多樣性變化為料理增添風味或研磨沖泡穀粉飲用，帶來美味與健康的雙重體驗。

「紅布朗」成立於2005年，秉持「天然健康食安心」的初衷，杜絕防腐劑、食品添加劑、人工色素等，嚴選原料控溫冷藏、檢驗、挑選、依不同堅果的特性採用低溫烘焙工法，保留堅果的營養素，讓堅果自然香氣和清甜口感得以保存，熱量負擔也相對較油炸堅果少，食安心又放心。採用食品級鐵罐包裝，不僅完全隔絕光源，打造不受濕度、氣候和環境影響的高品質產品，同時也能達到環保的效果，為這個大環境出一份棉薄之力。

不論是年節送禮還是企業間送禮聯繫，紅布朗每款禮盒以設計新穎獨特呈現禮盒其精緻度和貴重感，依據喜好及需求提供客製化服務，讓每一次的送禮都不同凡響。除了有原味無添加的堅果禮盒，還有融合台灣在地經典食材如蜂蜜、香蔥、馬告和薑黃等風味的堅果，清甜香脆不膩口。

紅布朗表示，沖泡堅果穀飲原料新鮮低溫熟化，經過細緻的研磨，保留堅果穀物自然清香，含有高膳食纖維，無加糖、無人工添加劑，即沖即飲簡單方便，近期更推出限量禮盒優惠、紅利集點以及滿額免運費活動，透過便捷的宅配到府，即可享受健康活力美好的堅果時光。