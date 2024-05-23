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《盤中解析》三王領軍上攻 金融、塑化扯後腿

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【時報記者莊丙農台北報導】美國聯準會會議紀要放鷹，降息時間恐拉長，美股三大指數全面收低，不過，輝達財報亮眼，台股也在台積電(2330)、鴻海(2317)及聯發科(2454)三大權值股走揚下，抵銷金融、塑化等回檔影響，指數維持在平盤附近，預估今天成交金額約5000億元。

台新臺灣永續高息中小型ETF基金(00936)經理人黃鈺民表示，在520總統就職典禮後，股市將回歸基本面，聯準會表示目前通膨降溫數據仍待進一步觀察，但排除再次升息選項，美國4月非農就業人口低於前期及市場預期，失業率3.9％且新開職缺為2021年初以來新低，顯示經濟並未過熱，目前市場預期聯準會可望在9月份進入第一次降息，由於聯準會遲未降息之壓力見到曙光，這對於之前對於匯率等外擴市場壓力可望逐步減緩，有助於股票市場回到常軌。

另一方面，台股上市櫃企業獲利成長動能轉佳，預估2024年獲利將顯著成長15~25%，台股在亞洲各國中成長率僅次韓國，在強勁的基本面支撐下，台股後市仍有高點可期，短線遇較大回檔整理皆是布局良機。

黃鈺民指出，2017年以來，5月布局中小型股（臺灣永續高息中小型總報酬指數），有高達71％的機率贏過布局大型股（臺灣50總報酬指數），顯示5月投資於具永續高息題材的中小型股能創造較佳收益，隨著後市即將進入除權息旺季，高息股將成為盤面重心，建議優先布局永續高息中小型ETF。

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