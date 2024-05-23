5／23盤中熱門焦點股

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今（5/23）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）台積電早盤衝上877元 市值22.74兆元 雙寫新高

台積電（2330）昨（22）日獲利外資買盤大買近110億元、占了買超台股總額321億元的近三分之一，外資買盤很給力，加上輝達財報爆衝，與台積電ADR盤後股價雙大飆漲逾6％及4％，台積電今(23)日早盤股價再寫877元新高，市值也寫下22.74兆元高峰。

以內外資機構法人近來相繼調高台積電目標價，股價有機會衝上900元以上來看，台積電市值應很快就會突破23兆元新里程碑，依台積電目前股價來看，股價只要到887元就衝過23兆元大關。

輝達財報爆衝，對本季展望也極佳，推升其股價盤後飆上千美元新高，台積電ADR股價同步創高，盤後股價在162.53美元，大漲4.09％，已超過日前158.4美元的高位。

（工商時報 呂淑美）

（2）大陸軍演 軍工股突圍

520總統就職典禮後大陸出手了，宣布今、明兩日在台海大規模軍演，受此消息影響，台股早盤漲勢受到壓抑，但軍工股卻逆勢竄起，雷虎（8033）、亞航（2630）、和成（1810）、寶一（8222）、漢翔（2634）、龍德造船（6753）、晟田（4541）早盤同步出現急拉大漲走勢。

法人表示，受惠台灣2024年國防預算創高，加上新任總統發言，以及無人機實現不對稱作戰，預期無人機將成為新政府的軍工產業發展目標之一；以訂單/營收來看，預期雷虎、亞航受惠無人機程度較大。

大陸央視報導，5月23日7時45分開始，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽，台島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏丘嶼、東引島周邊，開展聯合演訓。

解放軍東部戰區新聞發言人李熹海軍大校表示，5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。這也是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的有力懲戒，對外部勢力干涉挑釁的嚴重警告。

今日台股軍工股逆勢大漲，法人表示，新任總統於520就職典禮提到的「讓台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心」，且受惠烏俄戰爭讓現代戰爭出現典範轉移，無人機實現不對稱作戰的戰略應用，預期無人機將成為新政府的軍工產業發展目標。

台灣國防部從2024年開始編列五年65.8億元預算，用於2,830架的軍用商規無人機，預期今年下半年中下旬生產標將開標，貢獻國內軍工股2025年營收。法人指出，參考先前無人機廠商的原型機驗測，並假設無新增的競爭對手，針對台灣的上市櫃廠商，以訂單水準而言，預期長榮航太（2645）可取得約12億元、雷虎可取得約6.4億元、亞航可取得約4.89億元的訂單；若以訂單/營收來看，預期雷虎、亞航受惠無人機標案程度較大，以2023年無人機占營收比重來看，雷虎占比為64.8％、亞航占比為10.1％。

不過法人提醒，台灣雖然開始邁入軍用商規的無人機試產標，有望貢獻台灣相關廠商未來獲利，但對於標案的遴選廠商（統包商）而言，因為台灣無人機仍屬於幼稚產業，在未來產能逐步擴張時可能面臨學習曲線與交期問題。

（工商時報 數位編輯）

（3）台鏈AI股喊衝 奇鋐、光寶科大漲表態

輝達公布最新一季財報優於市場預期，盤後股價衝上千美元，達1,006.95美元大漲6.05％，台股今（ 23）日開盤後，台鏈輝達AI概念股強攻，除了兩大權值指標股台積電（2330）及鴻海（2317）大漲之外，奇鋐（3017）股價一度拉至接近漲停，光寶科（2301）盤中一度觸及漲停價位。

輝達公布最新季度財報營收260.4億美元，年增率高達262％，每股稅後純益（EPS）衝高至6.12美元，毛利率78.9％，皆優於市場預期的營收250億美元／EPS 5.7美元，差異來自於資料中心業務。輝達資料中心第一季營收226億美元，年增率衝高至427％，優於市場預期的213.2億美元。

展望本季（5～7月），輝達預估營收280億美元，顯著優於LSEG調查的分析師預估值266億美元。另外輝達將股票分割 1 拆10，預計6月7日生效。

輝達財報亮眼，再加上預估本季財報也有出色表現，奇鋐早盤股價一度只差1檔漲停，光寶科、微星、雙鴻、健策等漲幅都超過5％～7％，另外，勤誠、欣興、日月光投控、緯穎、閎康等漲幅都在3％～4％以上。

（工商時報 呂淑美）

（4）盤中熱門焦點股

1.台積電（2330）：輝達展望超預期，激勵昨夜ADR收漲1.6％後、盤後再漲3.6％，今早股價開高並再刷新天價877元。

2.昆盈（2365）：首季轉盈，機器人題材助威，連拉3根漲停，站上波段高。

3.宏碁（2353）：宣告AI PC產品線邁入算力及性能大躍進次世代，法人猛敲5.4萬張，晨盤以人氣王之姿攻上55元近半年高點，但一度翻黑探至51.8元，震盪劇烈。

4.光寶科（2301）：積極切入AI伺服器電源供應器領域，後續營運可期。外資連4買點火，跳空強彈4％，觸及半年線。

5.雷虎（8033）：搶標國防部6款無人機，軍工股因中共環台軍演強勢表態，盤初逼近漲停，重登月線。

6.所羅門（2359）：機器人熱度不減，輝達亮麗財報加持，今早觸182元新高。

7.高僑（6234）：共軍今明兩天展開台海軍演，軍工概念點火，早盤爆量漲停、突破季年線。

8.川飛（1516）：外資買盤點火，連拉2根漲停，挺進波段高點。

9.羅昇（8374）：機器人題材助攻，連拉2根漲停，站上波段高點。

10.聰泰（5474）：未來將與達明機器人合作，題材面發燒，連觸兩根漲停，站上波段高。

11.聯電（2303）：昨夜ADR漲1.76％，但漲多賣壓轉沉，盤初開高又翻黑。

12.中鴻（2014）：6月內銷盤熱軋、冷軋每公噸調漲300元，鍍鋅更每公噸調漲500元，盤初股價小跌反應。

13.第一銅（2009）：今年來銅價已漲約22％，昨獲利回吐賣壓湧現，期銅跌逾4％，影響盤初股價重挫近7％，回測5日線。

14.遠百（2903）：股價近5個交易日連跌達1成，盤初承接買盤進場，支撐股價逆勢小漲。

15.士紙（1903）：昨遭外資反手調節140張，盤初下跌逾3％，摔下月線。

16.和大（1536）：三大法人近4日連續買超達1069張，推動盤初股價一度衝上58.3元，逼近前高。

17.欣興（3037）：近年4度傳火警，但股價無懼仍走揚逾4％。

18.昇達科（3491）：政策點火，低軌衛星看俏，早盤續創天價280元。

19.華星光（4979）：矽光子火熱，昨日外資敲進千張，激勵盤初股價一度逼近漲停。

20.元太（8069）：董座強調有定價權，不用擔心毛利率變化。早盤價量俱揚，試圖重返季線。

21.正新（2105）：營運回溫且後市續看旺，股價震盪再創波段高。

22.漢翔（2634）：後520行情助攻，率軍工股帶量走揚。

23.和成（1810）：軍工股買盤再起，帶量上攻近5％。

24.雄獅（2731）：520後賣壓持續，股價跌破月線。

25.世芯-KY（3661）：Amazon參與私募的利多鈍化，再破跌落短均支撐。

26.致新（8081）：Q1每股賺4.41元，看好下半年，股價上攻300元波段高。

27.日月光投控（3711）：今年營運將逐步回溫，短多續強穩漲。

28.義隆（2458）：搶搭AI PC順風車，增量強攻。

29.國建（2501）：營建股賣壓持續，股價在月線下弱勢盤整。

30.旺矽（6223）：搭AI PC題材，今年業績再挑戰新高，創歷史高後壓回。

（時報資訊 李慧蘭）

（5）采鈺訂單看到Q3 H2營運樂觀

采鈺（6789）22日召開股東會，董事長關欣表示，高畫素、大尺寸的CMOS影像感測器（CIS）需求熱絡，龍潭廠第三季就會全力生產，且現階段竹科廠產能已滿載，有機會跟客戶討論調漲價格，目前訂單看到第三季，整體下半年會優於上半年，全年業績也會比去年好。采鈺今（23）日早盤股價以平低盤開出後，一度由黑翻紅，但11點半過後股價跌幅約1.4％。

采鈺董事長關欣於股東會後表示，去年以來AI需求強勁，近期隨國際大廠將製造CMOS影像感測器（CIS）的產能挪移生產DRAM，市場競爭減緩下，采鈺客戶的市占率近期持續提升，此外，因來自高階手機、折疊機滲透率提升，所以高畫素、大尺寸的影像感測器需求增加。

關欣進一步指出，去年因經濟景氣影響，采鈺去年營運呈現衰退，不過，隨著高階旗艦手機與折疊機銷售成長，已感受到高畫素、大尺寸CIS需求增加，也因AI帶動，需要更高畫素的CIS。

至於采鈺能否跟進中國客戶漲價，關欣說，現在產能滿載情況下，有機會優化價格，公司長期與客戶維持緊密合作，會盡量跟客戶達成一致看法。

此外，關欣表示，去年以來持續成長的AI應用也推升高畫素與大尺寸影像感測器需求增多，並帶來更多晶片使用量，今年采鈺業績將會較去年成長，下半年將較上半年審慎樂觀。

在產能配置方面，關欣則是指出，目前新竹廠已呈現滿載生產，而龍潭廠則是高度自動化廠區，可以帶給客戶更多好處，如製造流程加快等，龍潭廠已在今年4月開始量產，預期到今年第三季全產能生產，達滿載水準，生產的產品也會往更高階、更高單價方向前進，期待龍潭新廠能夠盡快達損益兩平。

受手機等消費性產品需求下滑的衝擊，采鈺去年營運下滑，每股稅後純益1.13元，較2022年的每股稅後純益5.8元明顯衰退，采鈺股東會通過去年財報、盈餘配發等案，配發現金股利1元。

（工商時報張瑞益、數位編輯）

（6）聯鈞打入AI供應鏈 出貨喊衝

聯鈞（3450）打入AI供應鏈，數據中心出貨在第一季營收占比，大幅攀升至5成，隨北美四大雲端服務供應商（CSP）持續加大AI資本支出，聯鈞2024下半年及2025年出貨看增。聯鈞今日早盤股價跳空開高後迅速由紅翻黑，10點半過後維持在平盤附近遊走。

聯鈞22日舉行法說會，聯鈞總經理宋天增表示，聯鈞身處在AI相關供應鏈中，技術以及產能已準備妥當，AI趨勢普受各界看好，該公司也樂觀期待，AI相關產品將成為該公司未來營運成長動能。

聯鈞第一季毛利率已回到先前20％水準，4月營收5.88億元，月增23.23％，年增37.62％，連兩月呈現雙位數成長。

宋天增指出，主要是該公司產品組合調整，降低電信市場對公司的影響，在AI／數據中心部分，從2023年下半年開始出貨，對公司毛利率有幫助。

該公司數據中心在2023年的營收比重不到20％，2024年迄今已達到50％，預期會隨著AI趨勢持續成長；目前該公司稼動率水準，除了電信相關產品外，其他產品的稼動率都超過80％。

宋天增指出，目前該公司主力還是以400G為主，100G是看客戶需求，因為100G單價比較低 ，所以該公司生產也比較少。

在共同封裝光學元件（CPO）技術和製程進度部分，宋天增說，聯鈞已經準備好，將視客戶需求和市場需求，來規劃量產時程。

在電信市場部分，宋天增看法相對保守，主要這部分深受中國大陸同業的競爭壓力，聯鈞將與客戶合作，挑選較高單價的產品切入，避開紅色供應鏈的低價產品。

宋天增認為，AI／數據中心相關產品在2024年下半及2025年會有不錯發展，從COMPUTEX電腦展前各大咖的發言來看，AI蓬勃發展，且該公司目前已經在供應鏈裡，他相信聯鈞不會落後。未來如客戶有需求，聯鈞也會配合進行產能擴充。

（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（7）輝達AI伺服器量產 散熱族群下半年迎接三大利多

隨著輝達B100、GB200晶片和伺服器將於下半年解決缺料問題，大量出貨後，相對應的散熱設備也需要跟著升級，將挹注奇鋐（3017）、雙鴻（3324）、尼得科超眾（6230）、健策（3653）、泰碩（3338）、力致（3483）等一、二線散熱廠商的營收，刺激股價再次起飛。

推動散熱下半年營收的第一項利多，就是輝達創辦人黃仁勳將6月初訪台，屆時也將釋出更多AI前瞻想法。

在不斷發展地表最強AI伺服器之餘，黃仁勳也預見高功耗的AI伺服器需要下世代的散熱系統，因此黃仁勳在3月的輝達GTC大會中就直接點名GB 200伺服器必須配備液冷散熱，單這項產品出貨量上看4萬台。

英特爾也看上散熱市場，將推出業界最強的浸沒式水冷散熱系統，散熱能力達到2,000瓦，市場傳出雙鴻、奇鋐都已經是英特爾合作夥伴。英特爾更看好散熱廠商有7成集中在台灣，與工研院成立高算力系統冷卻認證聯合實驗室，推動產業驗證工作。

其次，在CoWoS產能提高，以及向外尋找先進封裝技術合作後，預計輝達B100等系列晶片可望在下半年放量出貨，2025年還將進一步擴大產量，這也相對地為台廠帶來氣冷、液冷的散熱商機。

奇鋐目前推出的3D VC散熱模組，雖是氣冷模式，但卻是節省液冷成本的首選，將為B100和H100晶片散熱，預計下半年大量出貨。

第三，散熱設備的單價越來越高，將大幅提高散熱設備廠商的營收與毛利。每台AI伺服器的散熱設備價值500到750美元，是一般伺服器50美元的10倍。進階到GB 200伺服器，液冷系統的價值更上看800到1,500美元。法人預估，輝達AI晶片產能開出來後，奇鋐、雙鴻等主要散熱大廠，相關產品的營收可以倍增。

（工商時報 彭媁琳）