機器人軍團銳不可當！所羅門再飆天價、昆盈鎖漲停

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AI巨頭輝達上季財報再寫驚奇，盤後股價大漲6%，衝破1000美元關卡，執行長黃仁勳也將在6月現身國際電腦展COMPUTEX發表演講，加上研調單位看好人型機器人未來5~10年將迎來爆發性成長，機器人軍團近期表現銳不可當，指標廠所羅門出量大漲9%，再刷新高182元，昆盈、羅昇也攜手飆漲停。

輝達上季營收寫下歷史新高，單季EPS年增逾4倍，來到6.12美元，市場期待黃仁勳6月來台演說內容，輝達在今年3月GTC 2024大會上，無預警宣布推出人形機器人計畫，並秀出合作夥伴所羅門LOGO，引爆機器人商機，所羅門股價自3月19日開始狂飆，以今日高點182元計算，波段漲幅超過340%。

此外，研調機構DIGITIMES分析師最新也指出，由於人工智慧技術突破，加上感測器、材料成本下降，以及勞動力短缺影響，全球人形機器人正在加速發展，預期未來5~10年將迎來爆發性成長，到2035年產值將逼近260億美元（約新台幣8388億元），並以美國、中國為最主要的兩大發展國家。

機器人軍隊「攻贏」黃仁勳與AI商機，除了所羅門漲勢不停歇，再寫新天價182元，12點前成交量逼近10萬張，是近期量價齊揚的人氣股之外，昆盈也連日強飆，今日跳空攻漲停28.15元，改寫2010年11月以來新高，羅昇、正崴、廣運也強鎖漲停，改寫波段高，微星也大漲近7%。