《鋼鐵股》風場瞄準亞太盃 世紀鋼EPS戰高

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【時報記者葉時安台北報導】世紀鋼(9958)受惠離岸風電國產化趨勢，加上當前國內競爭對手較少，與CIP風場合作更從台灣延伸至澳洲等地，預期中長期在手訂單無虞，獲利頻頻創高，第一季EPS創下歷史次高、同期新高，今明年度EPS可望挑戰新高水準，外資、投信連日買超力挺，法人投資建議給予Trading Buy評等，目標價至327元。世紀鋼周三股價衝上300元整數關卡，並改寫歷史新高價，一個月來漲幅達58.31%，周四股價盤下高檔震盪。

世紀鋼今年第一季受惠部分工程毛利率較高，以及業外的外幣兌換利益，今年第一季營收31.48億元，季減36.72%、年增17.70%，毛利率37.76%，季增13.56%，稅後盈餘6.50億元，季增42.64%，單季EPS升至2.66元，年增1230%，連三個季度走揚，並創下僅次於2019年第三季以來的歷史單季次高水準。

隨著台電二期與海龍風場共588.5MW裝置容量、52支jacket的穩定交貨，並且考量台電二期將於今年第三季、海龍風場將於今年第一季完成交貨，既有風電案場訂單穩定，帶動世紀鋼營運維持高檔，法人預估，世紀鋼今年第二季營收、獲利仍可望季增個位數，單季EPS挑戰理歷史新高水準。

展望2024年，主要受惠合計588.5MW裝置容量的台電二期與海龍風場jacket交貨，惟相比2023年世紀鋼有交貨pin pile，導致2024年營運略為下滑，但整體獲利表現相對亮眼，法人預估，今年世紀鋼2024年每股盈餘挑戰歷史新高水準。

隨著總裝置容量2335MW的離岸風電3-1期將於2026年起陸續併網，預期世紀鋼2025年將開始執行3-1期的水下基礎訂單，加上台北港五期的擴廠規畫，法人預估，世紀鋼明年營收、獲利將以雙位數成長，EPS將進一步增長。而邁向3-2期發展，對於水下基礎的分數增加與占比提升到15%，有利世紀鋼未來接單與長期營運成長。

世紀集團與CIP的合作關係起始於2017年，當時台北港還是一片素地，世紀集團也正要踏入離岸風電水下基礎的領域。CIP本於培育並扶植本土產業鏈的精神，引進國際經驗及技術予世紀集團，也協助世紀集團進行台北港離岸風電水下基礎的廠房及產線的規劃。雙方也在2018年簽署彰芳西島62座的套管式水下基礎供應合約，後續也簽署69支的基樁合約。

在政府各單位之各項協助，以及CIP派駐其技術團隊的指導及各項協助下，世紀集團於2022年下半年起開始突破各項難關、克服學習曲線，成功達到每個月約4座套管式水下基礎產能之量產目標，並於2023年7月提早完工完成共62座套管式水下基礎之最後一座套管式水下基礎之交貨及上船工作。

世紀集團與CIP在彰芳西島專案合作成功的經驗，也將延續到3-1的渢妙1期風場專案及3-2的渢妙2期風場專案。世紀集團秉持著執行彰芳西島專案永不放棄之精神與期間所累積之經驗及技術，預計將能如質如期完成渢妙1期及渢妙2期風場專案之水下基礎製造工作。同時，CIP也於近期取得澳洲維多利亞省政府取得超過4.4GW的許可，其中包含目前澳洲最大的離岸風場「南方之星」。而世紀集團也規畫於印尼民丹島設廠製造離岸風電水下基礎，目標將供應澳洲風場及其他亞太市場。世紀集團期待與CIP從台灣風場開始合作並延續到澳洲風場及其他亞太區域的風場。