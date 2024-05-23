《傳產》這原因 今年新案暫無震撼價

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【時報記者郭鴻慧台北報導】房市景氣正熱，但住展雜誌彙整2024年北北竹桃進場新案，截至5月已公開的預售屋、新成屋個案，價格還未有震撼價出現，住展雜誌發言人陳炳辰指出，今年尚未創價因素在於燙金素地珍稀，開發飽和，若走都更危老方向，整合也需一段時間，還加上建商看好後續發展，心態不急，連舊案都惜售緩賣，不乏新案並非推在一線地段，或產品規劃以主流首購買盤為主，價位較難與精華區域高價宅相提並論，所以出現這種結果。

台北市今年已公開案最高單坪均價僅開在152.5萬元，落大在民生社區都更案。而新北市去年已見新板特區開出每坪破百萬元，後續揭露也達標，但今年迄今最高價則為蘆洲區，均價85萬元，雖為區域市場咋舌價，卻也不算在同一個等級。

陳炳辰認為，其實以區域行情來說，像雙北市兩案表現已很突出，台北市民生社區圓環周邊，即便擁優質名聲，卻因老宅聚集不易推升房價，近年單價百萬元交易屬特定新案社區，如今一舉推上150萬元水位，展現一定的建商信心。而蘆洲區開價8字頭水位的個案，更是前所未有的住宅產品價碼，建商著眼在地新案少，此案又有市場最愛小坪數規劃，周邊交通與採買機能健全，加上姊妹區三重區房市大走強勢，讓建商自信爆棚開出挑戰價。

陳炳辰認為，展望今年後況倒是精彩可期，台北市忠孝東區的璞園新案有望叩關豪宅水位，新北市新板特區也有三輝新案價碼看齊當地單坪百萬宅，新竹地區則有竹北市高鐵特區的鴻柏新案推估站上8字頭，呼應市場熱度，主秀才要登場。