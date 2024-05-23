校長遴選成媒合工作平台 全教總批：「喬家大院」喬人選

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今年度各中小學校長遴選即將結束，但全國教師工會總聯合會發現，校長遴選已淪為替校長媒合工作的平台，不管是中央或地方主管機關辦理的校長遴選，都像「喬家大院」在喬人選，而且是保障現任校長，剝奪候用校長的機會，已經嚴重背離遴選精神。

宜蘭縣教育處最近辦理國中小校長遴選，其中金岳國小校長施麗霞爭取連任審查未通過，14天後卻通過同校「新任」校長審議，成為宜蘭史上「同校連任失利、新任成功」的首例，引發重大爭議。

全教總理事長侯俊良表示，上路近25年的中小學校長遴選制度，根本是地方政府和校長協會扮演「喬家大院」在喬人選，遴選委員會淪為橡皮圖章。他認為，教育部若不糾正宜蘭縣金岳國小案，那整個校長遴選制度將蕩然無存。

目前中小學校長遴選，至少都兩階段進行，先行審議任期屆滿校長之連任，第二階段之後再進行其餘出缺學校遴選審查，為廣徵人才，理想上應該在結束連任審議之後，即應開放全體候用校長一起參加遴選。

不過全教總文宣部主任羅德水說，實際上，為保障現任校長權益，地方政府不僅有辦理四階段遴選者，甚至還限制候用校長只能參加最後一階段的遴選，變相替現職校長安排出路，剝奪了候選校長的機會。

羅德水表示，即使遴選期程、遴選委員會組成已經千方百計保護校長，但不少主管機關還是不放心，總是想方設法刁難組織（教師會或教師工會）派出代表或是弱化浮動委員，部分主管機關甚至企圖透過指定教師代表取代組織派出代表，凸顯他們對民主與多元的敵意。

全教總表示，校長遴選制度是為學校遴選出優秀的校長，而不是為校長找出路，向候選人完全傾斜的中小學校長遴選，嚴重破壞校園民主與遴選精神。

全教總建議，應以校長出缺學校為主體，將「轉任」、「新任」作業合一，原作業期程整併為「延任及連任」、「出缺學校」兩階段，以擴大參與、為校舉才。同時，應建立明確的不適任校長退場機制，讓辦學績效不佳或操守有問題的校長，必須退場。