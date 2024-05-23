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教育部歐盟獎學金提高為20名 每年獎助1.6萬美元

  • 中時即時 林志成
教育部歐盟獎學金提高為20個名額，每年獎助1.6萬美元。（林志成攝）
教育部歐盟獎學金提高為20個名額，每年獎助1.6萬美元。（林志成攝）

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教育部為鼓勵我國學生參與歐盟執行委員會文教總署「新伊拉斯莫斯計畫聯合碩士課程」( EMJMD)，特與歐盟合作設置「教育部歐盟獎學金」，這個獎學金自今年起提高獎助名額至20名，每名每年獎助金額提高為1.6萬美元，獎助年限延長為至多2年。

「新伊拉斯莫斯計畫聯合碩士課程」由不同歐盟國家內的大學跨國合作，每一課程期間為1至2年，每一學科至少有3個歐盟國家、3所以上大學供學生選擇，學程期間學生在2所以上不同學校、不同國家就讀。若申請該課程獎學金經甄選為正取，每一學年至多由歐盟提供2.5萬歐元。

教育部表示，有意申請「教育部歐盟獎學金」者，須先向開設「新伊拉斯莫斯計畫聯合碩士課程」之歐盟大學校院申請2024-2025學年入學，並已向歐盟執行委員會申請獎學金，未獲選該獎學金正取，但成績優秀列為備取者，即可依「113年教育部歐盟獎學金甄選簡章」規定上網報名申請。

「113年教育部歐盟獎學金甄選簡章」已正式公告，請參閱教育部網站http://www.edu.tw/ 點選「認識教育部」－「本部各單位」－「國際及兩岸教育司」項下「主題專區」－「海外留學」－「公費留學與各項獎學金專區」下載。

113年教育部歐盟獎學金甄選限採網路報名，報名期間自113年6月3日上午8時30分起至113年6月28日(星期五)中午時止，具2024-2025學年度「新伊拉斯莫斯計畫聯合碩士課程」獎學金備取生資格之青年學子可踴躍報名。

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