台南登革熱境外移入＋1 外籍移工返鄉探親確診

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台南市22日新增確診第9例登革熱境外移入病例，住仁德區的20餘歲外籍移工5月7日與家人至印尼探親，21日入境高雄小港機場時發燒，登革熱NS1快篩陽性，直接就醫住院治療中，22日PCR檢驗出爐確診。

台南市登革熱防治中心指出，該起個案自小港機場離開後直接至醫院住院，待病毒血症期結束後才會返回社區，但登防中心接獲病例通報後，立即前往個案居住地和工作地啟動相關防治。

此外，22日也已完成環境孳生源巡查清除，並於個案住家放置噴霧罐與同住者衛教及簽署敬告書，針對個案住家和工作地周圍50公尺及相關活動地點密度調查與環境巡查，發現戶外積水容器50個，但無陽性容器也未掃獲成蚊。

登防中心指出，依據疾管署統計顯示，截至5月22日，全台本土登革熱確定病例共計178例，境外移入確定病例共計86例。近期東南亞地區登革熱整體疫情持續升溫，各國病例數以印尼最高，已達8萬8593例；其次為馬來西亞，累計共5萬6636例。

由於台南上周新增第8例境外移入病例，但該個案3度就醫也告知旅遊史，卻直到跑第3家醫院，才作快篩檢驗，確認染登革熱，導致社區登革熱防疫恐現破口。

台南登防中心呼籲，醫療院所務必針對發燒就診病患，確實詢問病患旅遊史、職業別、接觸史與群聚情形 (TOCC)，並請院所內醫療相關人員應持續保持警覺，如發現符合登革熱通報疑似病例，應立即通報，並安置病人住院，俾利衛生單位及早進行相關防治作為，避免次波感染於社區擴散。