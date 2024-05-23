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金山二媽回娘家 「北海岸傳奇媽祖文化祭」盛大登場

  • 中時即時 張鎧乙
金包里慈護宮舉行的「北海岸傳奇媽祖文化祭—金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」23日舉行，與會來賓手持媽祖造型氣球合影。（金山區公所提供／張鎧乙新北傳真）
金包里慈護宮舉行的「北海岸傳奇媽祖文化祭—金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」23日舉行，與會來賓手持媽祖造型氣球合影。（金山區公所提供／張鎧乙新北傳真）

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新北市金包里慈護宮23日舉行的「北海岸傳奇媽祖文化祭—金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」盛大登場。在民政局長林耀長和慈護宮董事長游忠義的帶領下，上千名信眾及各友宮神尊共同護送二媽回到野柳海蝕洞，祈求媽祖保佑市民平安健康，並表達對媽祖的崇敬和感激之情。

林耀長表示，今年活動吸引眾多信眾參加，特別是「背著行腳遶境的限量媽祖造型氣球」，內含小神衣和祝福籤詩，為信眾增添了不少樂趣和期待。此外，沿途設置的補給站提供金山特色小吃，如粿粽、金山肉包、紅龜粿、燒賣、黑糖粿等，讓參與行腳的信眾一路「呷平安」，吃得滿足又開心。全程徒步隨轎行腳的信眾還可獲得廟方精美設計的甲辰年信封壓轎金，不僅保平安，也具有紀念價值。

游忠義表示，慈護宮自建廟200多年來，一直是北海岸民眾祈求平安、風調雨順的重要精神支柱。每年農曆4月16日海岸最大退潮時，舉辦全台唯一的海岸行腳活動，已於2018年11月6日被列入新北市無形文化資產。每年活動吸引上千名信眾參加，旨在讓更多人認識金包里媽祖的慈恩聖德，並促進金山在地傳統文化的永續傳承與發揚。

金山區長劉昌松表示，金山二媽回娘家活動是北海岸傳奇媽祖文化祭的重要環節，也是區內年度盛事之一。除了傳統的徒步遶境，今年活動增加創新亮點，例如媽祖造型氣球、金山在地美食及信封壓轎金，讓信眾在傳統與創新的雙重感受下，沐浴媽祖聖恩，感受媽祖的加持與保佑，同時祝福大家闔家安康、平安幸福。

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