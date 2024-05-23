賴政府反核立場鬆動？國科會主委：個人沒有反核神主牌

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賴清德總統520就職演說時，未提及「非核家園」政策，外界認為廢核立場可能已鬆動。國科會主委吳誠文於23日首度赴立法院教文會備詢時提到，新政府在施政上會傾聽民意，也重視全民共識，盼未來在能源議題上能有更多元的探討，他個人並沒有反核神主牌，未來若發展出潔淨、安全核能，「在這個前提下我認同」。

國民黨立委柯志恩在質詢提到，既有的「永續及前瞻能源」、「低（減）碳」、「負碳」、「循環」與「人文社會科學」5大淨零科技領域，能否幫助台灣在2030年達到24％的減碳目標；吳誠文坦言，任務艱難，但一定會努力。

和碩董事長童子賢日前拋出說法，即台灣若不倚賴核電協助減少排碳，2050年將無法達到淨零碳排。國民黨立委洪孟楷問及，由於童子賢也是國科會委員會議中的委員，好奇是否已就此議題開會與討論？

吳誠文回應，目前還沒有交換意見，不過總統賴清德宣示，施政一定會傾聽民意，如社會在能源發展有多元探討，未來政府施政當然會以民意為依歸。

洪孟楷緊接著向吳誠文提問，個人是否擁抱反核神主牌？吳誠文說，「我個人沒有」，在反核意見中，民眾提出核能可能會對社會造成的各種傷害，這部分一定要避免，但將來也有可能發展潔淨、安全的核能，「在這個前提之下，我是認同的」，國科會將以科學研究基礎探討能源相關議題。