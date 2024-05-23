新北技職學生成績亮眼 統測估1400人錄取頂尖國立科大

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113學年度統一入學測驗成績已於16日公告，新北市有6958位技高學生參與，初步評估約1400位學生，約佔1／5，於未來四技甄選入學及聯合登記分發等升學管道，有機會達錄取國立科大門檻標準，其中預估錄取國立台灣科技大學、國立台北科技大學、國立台北商業大學、國立雲林科技大學等優質科大佔其中約10％，展現新北技職學科強實力。

新北市技職領頭羊學校之一的新北高工，評估全校上國立科大可達三分之一，電機科的李承洋同學考取71級分，求學特別注重理解基礎觀念，並透過實作過程取得學科理論知識。獲得70級分的蔡念志同學則喜歡參與各項活動，如新北市專題實作競賽，研究最夯的綠領課程，也考取5張專業相關證照，2位同學對於即將開展的大學新鮮人生活充滿嚮往，目標直指國立臺灣科技大學。

淡水商工陳幸羽同學是校內餐飲管理科的榜首，考取66級分，曾為了旅館接待選手的夢想，努力提升英文能力與專業技能，最後奪得全國技能競賽佳績，也考取多益735分，成為最好的養分，也收穫甜美的果實。 復興商工美工科的盧宜潔同學參加過新北市國際技職領袖人才計畫到美國拓展視野，也參與新北市技術型高中國際創意英文口語大賽獲得金獎，這次獲得65級分佳績，未來將邁向國際。盧宜潔同學勉勵學弟妹，人生的路只有自己才可以決定去向！

樟樹國際實中主任蔡依倫表示，今年成績較去年進步很多，其中新北市近年推動統測數位課程及模擬測驗，有助於學生統測成績，對於後續的升學管道樂觀其成。

淡水商工黃怡蓁主任與復興商工劉聰明主任皆認為，高分群學生都有多元發展趨勢，兼顧技術扎根外，更勇於嘗試各項競賽及學習活動，因此更鼓勵學生透過參加各種競賽及活動，是有助於轉化實踐知識於學科知識中，改變傳統只要專心讀書就好的刻板印象。

教育局表示，後續升學管道中，四技甄選入學需參考學習歷程檔案，需呈現學生自主學習、專題實作及證照等，新北市提供完善的升學輔導專案計畫，如推出全國唯一技職自主學習支持系統、市級技職學習歷程及專題實作競賽等，豐富學生學習歷程。而聯合登記分發則直接參考統測成績，因此對於新北市技職學生皆有優勢。