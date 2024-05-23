AGI將引爆AI新浪潮？曲博談機器人「最大問題」 加碼曝大語言模型不是未來

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通用人工智慧（AGI）可望引爆新一波AI狂潮？知識力專家社群創辦人曲博表示，AGI短期內難達到成熟階段，預期10年內依然做不到。現階段而言，隨著AI硬體需求發酵，2～3年內台廠仍可望受惠，然而曲博也直指生成式AI「胡說八道」的問題若無法解決，恐成AI發展一大阻力。

臉書母公司AI科學家楊立昆日前表示，當前LLM技術存在重大缺陷，包括理解邏輯能力有限、無法對物理世界建立模型、無法形成持久記憶，也無法進行層級規劃推理，楊立昆棒並稱，單純追求推進LLM發展是不安全的，也無法真正實現AGI。

曲博解釋，所謂人工智慧（AI）是一種資料分析技術，透過將資料輸入電腦並找出規則，最後一步是建立模型。儘管OpenAI共同創辦人John Schulman日前受訪時表示，AGI時代即將到來，並可望在2～3年內實現，然而曲博卻不這麼想。

曲博認為AGI的想像正如人類大腦一般，應該是可以用一套模型做所有的事情，但由於AGI技術短期內很難達到成熟，預期10年內依然做不到。曲博表示，許多人認為大型語言模型（LLM），只要參數做到夠大就可以做成AGI，但他認為邏輯不是這樣的。

曲博說明，AI是一種資料統計分析技術，依據不同應用採行不同的數學、演算法進行統計分析才會精準。曲博指出，未來更有潛力的實際上是針對特定應用，設計出專用的模型以提升精確度，這才是產業未來的發展方向。

AI浪潮持續發酵，曲博指出，隨著AI硬體需求發酵，2～3年內台廠仍可望受惠，然而曲博也直指聊天機器人會「一本正經胡說八道」的問題若無法解決，恐成AI發展一大阻力，這是未來3～5年必須關注的問題，相反的，如果這個問題得到解決，未來的成長會相當可觀。

儘管聊天機器人胡說八道的問題仍是隱憂，但曲博認為，即便該問題未能得到解決，但AI需求的成長會出現趨緩，但不至於衰退，因為實務上AI仍有許多應用，曲博以微軟Copilot為例，將來使用office寫報告後，可以用人工智慧生成報告，儘管仍存在胡說八道的問題，但只要花一半的時間調整，曲博認為這種基本的需求是很明確的，將存在一定的基本量。