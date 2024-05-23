住宿限定！2024「太平山仲夏賞鳥季」 一起夜探貓頭鷹

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為了讓住宿遊客認識太平山國家森林遊樂區自然生態環境、生物多樣性以及保育自然環境的重要處，林業及自然保育署宜蘭分署特別於今年夏季推出「仲夏賞鳥季」系列活動，舉辦4場次以賞鳥為主的自然觀察活動，期望讓遊客有機會觀察到東方毛腳燕、台灣噪眉及松鴉等中海拔森林特有鳥類，並擁有不同生態體驗。

宜蘭分署轄管的太平山遊樂區依據過往的鳥類調查監測資料，顯示鳥類生態資源豐富，包括有東方毛腳燕、台灣噪眉、黃胸藪眉、青背山雀、冠羽畫眉、巨嘴鴉、松鴉等中海拔森林特有鳥類，讓遊客能在園區內有機會觀察到，或遇見遊樂區明星物種灰林鴞，也能一睹飛鼠、兩棲爬蟲、山羌、山羊等動物風采。

宜蘭分署指出，賞鳥活動為自然生態觀察，觀察種類視天候及大自然提供，無法保證一定能觀察到何種生物，將於7月30日、8月23日舉辦「夜探貓頭鷹」活動，7月31日、8月24日辦理「晨間賞鳥趣」活動，提供給住宿太平山莊遊客報名參加，每場活動限額30名，期望透過人數限額，減少對棲地生物的影響。

「夜探貓頭鷹」活動安排於7月30日、8月23日的晚上7時至8時30分，提供給住宿太平山莊遊客報名參加，活動當天下午3時於山莊服務站櫃台受理報名，報名費每人250元，12歲以下孩童免費（需由大人陪同），活動分為室內講座及戶外夜觀行程，路線視天候狀況機動調整動線，建議攜帶手電筒參與活動。

「晨間賞鳥趣」活動安排於7月31日、8月24日的上午6時20分至7時40分，提供給住宿太平山莊遊客報名參加，活動日前一天下午3時於山莊服務站櫃台受理報名，報名費每人100元，12歲以下孩童免費（需由大人陪同），活動皆為戶外賞鳥行程，全程步行，將引領遊客聽讀太平山鳥音，視天候狀況調整機動調整動線。

相關活動資訊可上太平山國家森林遊樂區官方網站及太平山FB粉絲專頁查詢。