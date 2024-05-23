撿到烏龜放水裡反害命 動保處教正確做法

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今（23）天是世界烏龜日，台北市動物保護處特別統計烏龜救援情形，發現今年起截至今天已救獲高達130隻烏龜，其中更有台灣原生種保育類野生動物；動保處提醒，若在路上撿到烏龜，千萬別急著把烏龜放到水池或河川，民眾有可能因此幫倒忙，建議通報1959動物保護專線，由專人判斷烏龜的種類及適當的野放地點。

動保處表示，經統計今年1月1日至5月23日止，台北市共救獲130隻烏龜，烏龜的品種相當多元，有常見如地圖龜、蘇卡達象龜等寵物龜、外來種巴西龜，也有台灣原生龜種的食蛇龜。

動保處指出，據了解，民眾通報救援烏龜的原因，除了受傷以外，主要發現烏龜出現在馬路上慢速移動，民眾擔心烏龜被行車輾壓，而主動救援，多數民眾不知如何處理會通報動保處，但仍有民眾選擇自行協助將烏龜移動至安全地方。

動保處呼籲，民眾主動協助救援時，務必注意動物習性，動保處曾於4月24日接獲民眾通報，在貓空附近的宮廟看到有人將1隻食蛇龜放進水池裡，由於食蛇龜並不擅長游泳，擔心牠發生危險，動保處即派員前往巡查，並未發現食蛇龜蹤影，經評估水池邊尚有可上岸的地方，推測食蛇龜已經自行離開。

動保處補充，民眾若要分辨烏龜是否為食蛇龜，最簡單的方法是可以觀察烏龜腹甲是否為黑色，中間有一道橫向關節。另外食蛇龜背甲為黑褐色，其中央有一明顯的稜脊，眼睛後方有道鮮明的黃色條紋。

動保處強調，在野外發現野生動物，應遵守「不餵食、不干擾、不接觸」三不原則，若民眾基於安全因素將烏龜拾起，可以先撥打1959動物保護專線，或將烏龜拍照上傳至「台北市政府LINE@」，切勿直接找到水源便將烏龜野放，更不能帶回家飼養，否則若是保育類動物，恐涉及《野生動物保育法》，違者可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣20萬元以上100萬元以下罰金。