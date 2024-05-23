AI基本法有望10月底前提出 兼顧隱私與產業發展

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AI發展快速，隨著歐盟拍板全球首部AI法案，我國何時提出AI基本法備受關注。國科會主委吳誠文23日表示，AI技術演進快速，AI基本法草案除了要保護使用者隱私、人權跟安全，也不能忽略產業發展，會進行加速，期盼在10月底前把AI基本法草案送到行政院。

立法院教育及文化委員會23日邀請吳誠文報告業務概況，並備質詢，不少立委關心AI基本法草案進度，吳則做出上述表示。吳也強調，目前正廣泛諮詢各界意見，包括學界、業界等民間人士。

至於要採取甚麼模式？吳誠文僅說，AI工具像把菜刀，非常重要及有用，卻也可以拿來做壞事，所以要將其控制在好的使用範圍。

23日行政院會邀請國科會報告「生成式AI對話引擎TAIDE成果」。對於AI基本法方向，國科會副主委林法正在行政院會後記者會表示，科技發展很快，過去各國對於訂定相關法規，都是站在觀望態度，國科會希望讓台灣在AI發展跟運用有所遵循，本來是預定今年年底送到行政院，提早到10月應該是可行的。

針對TAIDE成果，國科會說，新內閣首度舉辦的院會即以TAIDE成果為題，顯示「行動創新AI內閣」對相關議題重視。國科會說明，TAIDE是台灣重要的AI基礎設施，第一階段以Meta開源模型Llama 2為基礎，透過蒐整繁體中文及在地文本訓練資料來開發預訓練模型，已於4月15日正式開源釋出可商用版TAIDE LX-7B模型，至於學研版TAIDE LX-13B 模型則可透過申請授權簽署合作備忘錄（MOU）取得，兩項模型在寫文章、寫信、摘要、英翻中、中翻英等五大任務表現優異，已可與ChatGPT 3.5相當，並具備多輪對話及阻絕產生不恰當回應之能力。

另一方面，因應Meta最新對外釋出的新一代大型語言模型Llama 3，TAIDE開發團隊另於4月29日對外釋出「升級版」Llama 3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1模型，快速回應外界期待。此外，TAIDE團隊亦與產學研夥伴發展多元應用，將TAIDE模型應用在農業知識檢索系統「神農TAIDE」、中小學生台語教學等共7個領域。

國科會強調，將持續關注國際生成式AI進展並及時導入新技術，促使TAIDE模型與時俱進，成為台灣指標性的基礎模型。並將協助推動TAIDE模型導入公、私領域創新應用，使我國在生成式AI領域持續保有競爭力。

行政院發言人陳世凱23日轉述卓揆裁示時指出，台灣的半導體實力領先世界，是全球民主供應鏈不可或缺的夥伴，未來要維持這個關鍵的戰略地位，必須掌握當前人工智慧的發展趨勢，擴大AI基礎建設、人才培育的投資，讓我國成為AI科技及應用的領頭羊。其中，打造台灣專屬的大型語言模式，契合賴總統所提出「人工智慧島」願景，是非常關鍵的一步。

卓揆請國科會持續在AI技術及應用方面持續精進，並偕同相關部會，協助相關加值應用，加速導入業界，讓民間企業提高生產力，並且導入政府部門以及各公共服務領域，讓政府提供更多便民的服務，增進行政效率。