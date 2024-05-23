修正空氣品質標準太寬鬆？ 環團：修法強度根本無感

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環境部預告將修正空氣品質標準，PM2.5年平均標準值由現行15 μg／m3加嚴至12 μg／m3，環團認為修正草案太寬鬆，盼下修至9 μg／m3，並要求24小時平均值自35 μg／m3下修至25 μg／m3，且AQI空品指標也不符國際研究標準應調整。環境部回應，9 μg／m3有很大努力空間，目前正搜集各方意見並檢討規畫。

地球公民基金會執行長王敏玲指出，美國基於人體健康研究證據已將其年均標準下修至9 μg／m3，PM2.5對台灣人的健康傷害不會比較輕，應比照加嚴，另AQI綠、黃、橘燈的分界點是民眾日常防護參考依據，目前PM2.5的15 μg／m3顯示為良好，不符公衛學界研究標準，錯誤燈號恐使民眾誤判，應同步調整。

她提到，高雄民眾到屏東途中，空氣品質好時可見大武山，空品差時，山就不見了，這就是生活品質的落差，目前彰化二林、雲林斗六、嘉義新港、台南、高雄橋頭、左營、鳳山、小港及屏東等地去年PM2.5年均值18.2至20.2 μg／m3，都超過9 μg／m3的2倍，與環境部長彭啟明提到的全國年平均值13.7 μg／m3差很大，應盡快修改空品標準及AQI。

台南市家醫科醫師潘致遠說，環境部預告修正空品標準，但24小時平均值竟「原封不動」為35 μg／m3，事實上，國衛院早在2018年便根據多年實證研究結果，建議PM2.5標準值訂為年平均10 μg／m3、24小時平均值25 μg／m3。他舉台南市為例，去年PM2.5年均值仍高達19.3 μg／m3，嚴重超標，身為臺南人非常無奈，秋冬常看不見藍天，期待政府有更嚴謹管控。

「這次修法強度根本無感！」主婦聯盟環境保護基金會台中分會長耿明誼認為，24小時平均值應同步調降至25 μg／m3，且環境部應下修空氣品質嚴重惡化警告發布及緊急防制辦法，尤其是中級預警，AQI超過150的次數極少，應降至110時就啟動中級預警。

環境權保障基金會研究員林彥廷表示，環境部不僅要面對如何讓台灣2050年達淨零排放目標，同時要持續改善空汙，2012年未通過《溫室氣體減量管理法》時，當時環保署依《空汙法》將溫室氣體公告為空氣汙染物管制，升格後的環境部大氣司也提及其業務亮點，包含減空汙及減碳共利成效，期待減空汙與減碳力道能同步加強。

針對空品標準制定流程，林彥廷呼籲環境部參考美國制定空品標準時，將科學評估部分納入公民參與，讓人民了解學者專家對空品標準的科學意見，增進全民了解空品標準，出外活動才有所依據，另2020年環保署曾於空品標準草案研商會承諾，下階段空品標準制定將納入團體討論，強烈要求環境部實現當年承諾。

對此，環境部回應，4月29日預告修正案後，目前正搜集各方意見，屆時將重新模擬並檢討規畫，美國PM2.5年均值由15 μg／m3降至12 μg／m3也是花了逾10年，台灣本身特性包括地理環境就與國外不同，要降至9 μg／m3還有很大努力空間。

環境部強調，彭啟明上任後即指示，要務實地把汙染物濃度降下來，目前固定和移動汙染源都須減量，環境部和民眾及環團立場一致，都希望空品更好，空汙標準相關規畫會持續檢討其調整空間。