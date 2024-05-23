曾被范雲打成「中共在台代理人」新國科會主委喊：非常委屈

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國科會主委吳誠文於23日首度赴立法院教文會備詢，國民黨立委葉元之在質詢時表示，民進黨立委范雲在2019年「抹紅你」，當時稱吳在清大副校長任內，參加兩岸交流活動，「清大被中共共治」、被陸方滲透，且更將吳打成「中共在台代理人」，想知道心路歷程，也說與兩人情況一樣，他也常被抹紅，「都是天涯淪落人」。吳誠文回應，他一切以台灣為優先，心情確實是非常委屈。

葉元之提到，今日在報導看到，吳誠文對外敘明，「無意讓大陸科技持續落後」、「台灣不會介入中美競逐」、「希望大陸放棄敵意」，完全站在科技業的角度思考，沒有意識形態，是非常好的表現，但好奇這樣的立場與說法，是否能被民進黨接受？

葉元之接著問，「印象2019年范雲女士抹紅你」，稱吳之前在清大服務時，參加兩岸學術交流活動，清大因此被大陸滲透，當時國民黨立委就此議題質詢前閣揆蘇貞昌，蘇直言「沒有抹紅，他就是紅」，強調陸方分支就是不能在清大設置，想知道對於這段過去的心路歷程。

吳誠文回應，交流活動落在2016年間，當時他是清大副校長，是前總統馬英九的執政時期，政府於當時鼓勵兩岸交流。

2016年清華海峽研究院在新竹清大落成，葉元之直言：「當時范雲委員說清大被滲透，我很好奇有沒有看過匪諜滲透？但民進黨說有就有，一切以黨為依歸！」

吳誠文再答，當時校長有其他任務，他只是奉命接待。論及心路歷程，他坦言確實是非常委屈，「我本人是以台灣為優先，我關心我們社會國家發展」，過去從事學術與研究相關工作，都不會以政治意識形態為出發點，均以國家本土發展為優先考量。

葉元之又問，「當時罵你最兇的范雲女士，不知道質詢了沒？你有沒有話要跟她講？叫她不要動不動扣我帽子，會這樣說嗎？」

吳誠文說，「相信委員會明白我的心意」；葉元之說，「她很難明白人家的心意，她吃自助餐啦！她很難看到啦，建議還是要跟她講一下，你的位置特別重要！」現場引起笑聲不斷。

葉元之又再說，自己跟吳誠文一樣，也常常被抹紅，最近立法院正在審議《國會改革法》，「外界都說我幫習近平投票，跟你一樣，我們都是天涯淪落人」，再度引起眾人笑聲。

范雲則是在質詢時抨擊葉元之，強調自己當初對於清大此案的說法，是清大在校內大樓設立一間兩岸辦公室，從事攬才、投資等行為，引發各界擔心，陸方會挖腳我國高科技人才，甚至還存在竊取資訊的疑慮，校方當時的回應是未曾知悉，「無法接受葉元之委員透過您的委屈，把我變成抹紅的立委，口吐髒水，此風不可長，言論行為如同網軍，藐視國會」

吳誠文對清大當年一案再度回應，強調科技發展與學術交流均以國家安全為優先，都會遵循國際規範。