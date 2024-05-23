《日股》半導體領軍 日經上攻

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在科技類股領漲下，日經指數23日開高走高，早盤結束時暫收38,913.48點，上漲296.38點或0.77%。東證收2,747.49點，也漲10.13點或0.37%。

人工智慧AI領頭羊NVIDIA財報出色，並將分割股票，股價也創下歷史新高。分析師指出，NVIDIA獲利優於預期對日本科技公司來說，尤其是半導體相關業者絕對是利多的好消息。

過去1年漲勢驚人的晶片類股，是日經指數上漲最多的族群之一。另外，也是日經能在3月盤中創下歷史新高41,087.75點的主要推手。不過，日本10年期公債殖利率，22日一度大升至10幾年新高位置1%，外界對日股後市產生疑慮，壓抑日經的漲勢。

個股中，把業務中心放在人工智慧AI新創公司的軟銀大漲3.6%，晶片製造設備大廠東京威力科創電子也漲1.1%。旗下大客戶包括NVIDIA的晶片測試設備製造商愛德萬測試更是大漲3.5%。半導體精密加工設備商迪思科，更是飆高6.8%。

au Jibun銀行日本5月製造業PMI（採購經理人指數）傳出好消息，從4月的49.6成長至50.5，一舉突破景氣榮枯點50大關，且是去年5月以來首次重回50點以上。