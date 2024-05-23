桃園機場展現臺灣熱情 「豐饒福爾摩沙」國旗蘭花牆迎賓

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桃園國際機場為國家最重要的對外門戶，更是外國旅客造訪臺灣的第一站，具有展現友好與熱情款待的雙重意義，即日起機場公司在第二航廈接機大廳布置「豐饒福爾摩沙」國旗蘭花牆，展出30株採奈米噴染設計友好國家國旗的蘭花，以溫暖與友善歡迎國際友邦，也讓造訪臺灣的旅客在國門就可感受到桃園機場的活力與熱情。

機場公司表示，第二航廈接機大廳布置的國旗蘭花牆，是由參加第16任總統副總統就職典禮外賓的國旗為主軸，運用獨特奈米噴染技術在盛開的蘭花上，呈現各友好國家國旗的代表色，不但展現臺灣農業科技實力，也象徵臺灣與友好國家的深厚情誼。國旗蘭花在就職國宴中驚豔國內外賓客，為讓更多民眾欣賞蘭花之美，由農業部及農糧署輔導，社團法人台灣蘭花產銷發展協會規劃策展，自即日起於桃園機場第二航廈接機大廳展出，傳達臺灣的友善，讓旅客從國門即感受到這片土地的溫暖。

「豐饒福爾摩沙」國旗蘭花牆不僅吸引外國旅客駐足，找尋自己家鄉國旗，對於親眼見到國宴蘭花覺得很幸運；盛開桃紅色蝴蝶蘭大型盆景也讓接機民眾紛紛合影打卡，感受蘭花之美與臺灣豐富的生命力。機場公司指出，臺灣蘭花品質驚豔全球，桃園國際機場更是空運花卉出口的重要樞紐，精緻農業實力與運輸效率為臺灣創造「蘭花王國」的美譽，希望桃園機場旅客能與國宴嘉賓一樣欣賞美麗蘭花，感受到桃園國際機場的熱情款待，同時也讓世界看見臺灣的美麗。更多國旗蘭花展覽資訊可至台灣蘭花產銷發展協會粉專。