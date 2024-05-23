機器人領軍衝 黃仁勳概念股「它」最狂 22檔嗨翻天

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台股今（23）日伴隨著輝達財報的好消息，以21,668.84的高點開出，但在開盤半小時內就急速向下墜落，跌幅超過100點，低見21,475.99點，隨後跌幅收緩，在半導體、電子、電腦等類股的馳援下，台股由底部開始逐步回升，最後小漲55.6點，收盤報21,607.43點，漲幅0.26％，成交量為5,098.69億元。

台積電在早盤達到877元的歷史新高後，即下跌10元，隨後在市場支撐下，向上升回，最後以875元作收。漲幅較高的玻璃類股則有中釉、和成漲停，電腦類股的宏碁則以264,764張成交量榮登上市排行寶座。

輝達財報亮眼，黃仁勳高喊「下一次工業革命」已經開始，引發市場關注，盤後一度大漲、股票漲破1,000美元關卡。摩根士丹利日前點名13家輝達重要供應鏈，今日除川湖收於平盤外，其餘漲跌各半，包括台積電、信驊、緯穎、奇鋐、致茂、鴻海都呈現上漲，散熱廠奇鋐大漲7.27％最凌厲；跌勢方面，包括金像電、技嘉、廣達、緯創、京元電、華碩同步走跌，其中技嘉大跌3.5％跌幅最深。

而機器人概念股則持續受惠輝達、AI商機，惟所羅門攻上漲停後卻在收盤前臉色大變，大跌2.1％。同為概念股的昆盈、羅昇、正崴、廣運同步亮燈漲停，改寫波段高點，昆盈更創2010年11月以來新高價位。

中共宣布台灣周邊展開軍演，軍工概念股竄出頭，雷虎、高僑爆量盤中一度亮燈漲停，漢翔、亞航、寶一、晟田同步走揚；營建股一片慘澹，惟上市類股中表現最差的指數，類股指數挫逾3％，寶徠、國建、冠德、京城、愛山林、聯上發、長虹、皇翔、三發地產、永信建同步挫於半根跌停。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計迎廣、麗正、德晉、華星光共22檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，玻璃類股及其他電子類股表現亮眼，漲幅分別為3.68％、1.67％，營建類股、電纜類股表現疲軟，下挫3.21％、2.89％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市漲幅逾9.88％共10檔，12檔亮燈漲停，收盤漲幅前十名依序為麗正（2302）、迎廣（6117）、蔚華科（3055）、一詮（2486）、昆盈（2365）、中釉（1809）、川飛（1516）、中櫃（2613）、正崴（2392）、羅昇（8374）。

上市跌幅逾6.77％共10檔，沒有個股跌停，收盤跌幅前十名依序為第一銅（2009）、太空梭（2440）、易華電（6552）、牧德（3563）、精英（2331）、寒舍（2739）、怡華（1456）、東陽（1319）、穎漢（4562）、佳龍（9955）。

上市成交量前10名個股依序為宏碁（2353）、長榮航（2618）、所羅門（2359）、聯電（2303）、光寶科（2301）、群創（3481）、仁寶（2324）、盟立（2464）、燿華（2367）、鴻海（2317）。

上櫃漲幅逾9.62％共14檔，10檔亮燈漲停，收盤漲幅前十名依序為德晉（3466）、華星光（4979）、建榮（5340）、尚茂（8291）、東捷資訊（6697）、易威（1799）、健椿（4561）、聰泰（5474）、得利影（6144）、廣運（6125）。

上櫃跌幅逾6.84％共11檔，1檔個股跌停，收盤跌幅前十名依序為易發（6425）、能率（5392）、五福（2745）、世禾（3551）、濟生醫藥（4111）、光耀（3666）、富宇（4907）、頎邦（6147）、福裕（4513）、科嶠（4542）。

上櫃成交量前10名個股依序為富喬（1815）、廣運（6125）、廣明（6188）、中光電（5371）、上詮（3363）、凱崴（5498）、協易機（4533）、頎邦（6147）、華星光（4979）、國統（8936）。