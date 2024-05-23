《觀光股》登陸15年沒賺過錢 安心裁撤廈門摩斯事業

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【時報記者林資傑台北報導】代理摩斯漢堡的安心(1259)宣布，基於長期營運規畫考量，經董事會評估並衡量未來整體發展後，決議裁撤與日方合資的摩斯漢堡廈門海外事業，將資源聚焦於屏東安心農科廠，未來有適合的經營團隊再重新出發，形同淡出中國大陸市場。

1990年11月成立的安心與日本摩斯漢堡技術合作，1991年2月在台灣開出首家摩斯漢堡。隨著在台灣市場站穩腳步後，2009年底設立持股4成的合資子公司新加坡安心食品、下設全資孫公司廈門摩斯餐飲管理，2010年2月於廈門開出首家摩斯漢堡、進軍中國大陸市場。

安心透過廈門摩斯拓展中國大陸市場，2013～2014年間曾在廈門、福州、泉州、上海、無錫、蘇州等地合計開出18家門市。不過，由於持續未能實現獲利，2015年起門市規模開始縮減，截至今年3月於廈門、晉江、上海、無錫等地設有6家門市。

據安心歷年年報揭露，廈門摩斯營收高峰落於2014年、達1.65億元，惟公司成立營運來均處於虧損狀態，15年來累計虧損達5.35億元。2023年營收0.63億元、年減4.42％，為近3年低，但稅後虧損793萬元、虧損幅度年減達59.12％，表現為歷年最佳。

不過，安心22日晚間發布重訊，代持股42.64％的子公司新加坡安心食品及孫公司廈門摩斯餐飲管理公告，基於長期營運規畫考量，經董事會評估並衡量未來整體發展後，董事會決議辦理解散清算事宜。

安心對此發表聲明表示，公司與日本摩斯漢堡合資，長期經營廈門摩斯漢堡海外事業，衡量整體發展性將重新整頓，經董事會決議裁撤摩斯漢堡廈門海外事業，將資源聚焦屏東安心農科廠，未來有適合的經營團隊再重新出發。