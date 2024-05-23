國科會打造「對話引擎TAIDE」 成效如ChatGPT3.5

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國科會今赴行政院院會進行「生成式AI對話引擎TAIDE成果」報告，國科會指出，過去1年來，各類生成式AI紛紛出現，愈來愈多行業開始運用，台灣開發的對話引擎TAIDE模型表現相當於ChatGPT3.5，主要是負責資料搜集，讓企業界幫助各部門開發AI應用。

國科會指出，有鑒於國際大語言模型訓練資料以英文為主，中文部分以簡體內容為大宗，因此時有與台灣文化、價值觀不符的回應內容，為保護在地文化、確保我國「數位主權」，國科會去年4月推動發展具台灣特色、繁體中文的TAIDE模型，促進生成式AI應用普及、帶動相關產業發展，並提升國際競爭力。

國科會表示，「生成式AI對話引擎TAIDE」是台灣重要的AI基礎設施，但不是直接對大眾提供服務，而是協助企業界幫助各部門開發AI應用，第一階段以Meta開源模型Llama 2為基礎，透過蒐整繁體中文、在地文本訓練資料來開發預訓練模型，已於今年4月15日正式開源釋出可商用版TAIDE LX-7B模型，至於學研版TAIDE LX-13B 模型則可透過申請授權簽署合作備忘錄(MOU)取得。

國科會指出，上述兩項模型在寫文章、寫信、摘要、英翻中、中翻英等五大任務表現優異，已可與ChatGPT 3.5相當，並具備多輪對話及阻絕產生不恰當回應之能力。

另一方面，因應Meta最新對外釋出的新一代大型語言模型Llama 3，TAIDE開發團隊另於4月29日對外釋出「升級版」Llama 3-TAIDE-LX-8B-Chat-Alpha1模型，快速回應外界期待；TAIDE團隊也與產學研夥伴發展多元應用，將TAIDE模型應用在農業知識檢索系統「神農TAIDE」、中小學生台語教學等共7個領域。

國科會表示，將持續關注國際生成式AI進展並及時導入新技術，促使TAIDE模型與時俱進，成為台灣指標性的基礎模型。並將協助推動TAIDE模型導入公、私領域創新應用，使我國在生成式AI領域持續保有競爭力，落實賴清德總統全力推動台灣成為「人工智慧之島」的政策願景。