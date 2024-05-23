藝術家阮于恬個展「生命的奇幻旅程」在寶于藝術中心限時開展

台灣知名藝術家阮于恬以「生命的奇幻旅程」為主題，於台北市舊城區寶于藝術中心展開其第二次個展。展覽自即日起至7月16日止，展示超過十幅充滿生命力與多元思維的作品，邀請觀眾探索生活中的喜怒哀樂，反思生命的深層意義。

常言道：「人生如戲、戲如人生。」基於每個人不同的生命故事，對於這句話的解讀也可能不盡相同，在「生命舞台」系列作品之中，運用了許多遊樂園、馬戲團的元素圖騰，阮于恬表示，如果上天賜與我們生命，來到地球闖蕩遊歷，人們總希望自己活得精彩、不枉此生，如果這個世界是個遊樂園？如果生命體驗像是馬戲團登台演出？各種演出的喜怒哀樂，都是深刻真切，演出中的危險困難、恐懼、歡笑、淚水都會過去。

透過「生命的奇幻旅程」個展，她希望觀展貴賓能夠重新思考，如果表演是社會化、一種人們的生存方式，而擁有的物質配備，都是每個生命中暫時借用的道具，如果陪伴人們演出的搭檔，終究會下台一鞠躬，那麼卸下一切後的一個人、一個生命，最珍貴的禮物，將會是人生舞台所有真摯情感的累積，這些未曾間斷的學習，豐富了我們的靈魂與生命。

阮于恬以精彩豐富的人生，孕育出此次以「生命舞台」為論點的藝術哲學，她以美術設計學習背景，以及多年在時尚產業工作的品味養成，再加上身為旅遊作家及策展人身份的多重視野，從她的作品之中，不難看出時尚筆觸與用色，並擅長中西圖騰多樣元素的衝撞與巧妙融合。她高中畢業於美術班，擁有台灣科技大學工業設計系學士、英國倫敦Brunel University MBA碩士學位，現正攻讀國立台北教育大學藝術跨域整合博士班，同時也是寶于藝術中心創辦人、國際時尚雜誌《PRESTIGE》藝術總監，她將藝術創作融入生活當中，從寫作、策展、設計、繪畫，進而回歸到畫家這個最純粹、也是最原始的角色創作，她期望藉由「生命的奇幻旅程」個展，向人們訴說愈加深刻的生命體驗，也是每個人都能感同身受的細膩故事。

關於寶于藝術中心

座落於台北市南京西路上的寶于藝術中心，乃2019年成立的複合式藝術空間，以舊城區既有的古宅改造而成，樓高三層，各有其多元藝術應用功能。一樓是藝廊，專門展出台灣當代藝術家的特有畫作。寶于藝術中心結合定期當代藝術家展出，以及設計美學商業聯盟策展，致力推廣符合現代設計品味的美學生活風格，近立近5年來，曾參展藝博會、接手建設公司之策展項目，以及醫美診所、餐飲空間之美學佈置工作，並曾跨國與日韓、美、西班牙藝術家合作展出。