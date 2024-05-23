前往主要內容
工商時報LOGO

旺矽訂單滿手 今年前三季營運可望逐季走高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

半導體探針卡和測試設備商旺矽（6223）董事長葛長林今日表示，目前公司訂單滿手、產能供不應求，目前整體訂單出貨比（B／B ratio）超過1.3，以目前接單及營運情況來看，今年前三季營運可望逐季成長，全年營運表現也可望優於去年水準。

葛長林表示，今年第一季和往常一樣，受到春節假期和工作天數較少影響，但以目前接單情況來看，第二季營運將加溫、第三季也將展現旺季水準，第四季則是以持穩為主，旺矽評估，今年上下半年仍和往年相當，下半年營運占比約在55至60％，預期今年前三季營運可望逐季成長。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 快訊／共軍宣布今明兩日在台海大規模軍演

  2. 外資瘋狂押寶輝達鏈 大摩點名台積、緯穎等13家台廠

  3. 輝達淨利猛增6.28倍、股票將進行1拆10 股價漲破1,000美元

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。