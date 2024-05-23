湖北取消購房限制 專家：全面進入降低購房成本階段

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為了激發房地產活力，大陸湖北省22日晚間發布房地產新政，包括取消購房限制、降低購房門檻、加大金融及財稅支持、推進住房「以舊換新」等。大陸業內人士認為，總體來看，各地對房市的重振措施中，降低購房成本是一個重要方面，各地正全面進入降成本階段。

財聯社報導，湖北省連夜推出一攬子房地產扶持措施，將取消住房限購政策，滿足居民剛性和改善性購房需求。

降低購房門檻方面，湖北將首套住房最低首付比例從不低於20％調整為不低於15％，二套住房最低首付比例從不低於30％調整為不低於25％。貸款利率方面，新政提出，取消個人住房貸款利率政策下限，繼續引導貸款利率下調。

值得一提的是，湖北在最新的房市扶持政策中，還提出要積極推進住房「以舊換新」。支持國有企業收購二手住房，且進一步加大對住房「以舊換新」的財稅支持。為此，湖北將全面落實二手住房「帶押過戶」。

中指院華中市場研究中心主任李國政表示，這些措施將對激發湖北房市的活力，起到積極作用。

以武漢為例，武漢是「517新政」後，大陸首個下調房貸利率下限的城市，也是首個落實下調首套房和二套房首付比例的城市。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，近期多個熱點城市大幅度調整了首套、二套房貸利率下限，首套房最低利率已降至3.25％。他補充，這種降成本，主要是針對目前房地產市場供需關係轉變，需求主體轉向新市民、年輕人、外來人口來進行調整。預計下一步各地可能會在住房交易方面的稅費方面，採取進一步措施。

對於各地實施的房地產扶持政策，穆迪副總裁、高級分析師陳晨認為，這些新措施將刺激住房需求並會削減房市庫存，有助於穩定房市。他稱，預計最新的行業支持措施，將有助於緩解房地產市場部分短期壓力，也有助於房地產行業平穩發展。