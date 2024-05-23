林口青埔外溢到這！「2大重劃區」比拚　在地人：根本不同世界

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機捷沿線房市迅速發展，又一個新興重劃區整地完畢，預計今年推出10個建案，那就是A20興南重劃區，其地理位置正好位居青埔與中壢市區之間，去年首案成交價落在每坪39萬上下，就有人把剛站上4字頭的A7拿來比較，詢問該買哪裡好？

網友紛紛發表自身看法，「看工作」、「A7啊，A20到底有啥」、「A7呀，還用問，離台北近這麼多」、「A20客群是中壢市區換屋，跟A7客群不同」、「這兩個重劃區真的很多類似，同樣吃外溢（林口A9 vs.青埔A18），之後都有大面積重劃區跟它競爭（塭仔圳vs.中運），最大不同的就是客群，但這牽扯到很多複雜因素」。

不過中壢人透露，當地周遭對A20看法，「就是怎麼會有人買在火葬場隔壁」，到火葬場的距離大概一公里，學區風評也不好，抗性超強的，但外地人可能無感吧。

另一位中壢人則指出，「兩個重劃區完全不同客層，可以直接當作兩個世界，無從比較」，A7要以雙北角度來看，吃A9外溢，受限通勤距離，客群最遠看到南崁經國、A10山鼻重劃區就緊繃了；至於A20，因中壢附近除青埔外沒有一個成熟的重劃區，受夠舊市容、道路交通亂象的人，有能力早就去青埔或其他區域。那到底誰在買A20？「看比較遠的置產客、受夠中壢亂象追不起青埔的，知道再不上車就沒辦法上車的自住客，中壢前站只想住新成屋的年輕人」。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，A17至A19青埔精華地段開發飽和，開發商將眼光放遠A20，主打首購族群，該地段有青埔的外溢效益，本身又有捷運與交流道開通，生活採買飲食較依靠中壢市區，但因為腹地不大，未來建案陸續蓋好後，恐怕影響街廓，道路較為窄小，是買方須注意的地方。