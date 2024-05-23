陳復：溝通力與故事力是未來AI時代人類最大競爭力

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未來AI時代，將會有許多工作被AI取代，只有溝通力和故事力是人類特有的能力，能夠建立深層次的情感連接和共鳴，尤其在面對複雜問題或需要情感支持的情境中，人類的溝通力與故事力，是AI無法替代的，有鑑於此，榮獲《亞洲週刊》頒發「第六屆全球傑出青年領袖」、現任國立宜蘭大學博雅學部教授的陳復教授，與中華青年創業家營運募資研究發展協會、未來職業學堂共同合作首創「生活故事溝通師」工作坊講座，將在六月辦理免費說明會講座，廣受產學各界與暑期青年朋友關注。

作為海峽兩岸心理諮詢協會創會理事長與榮譽理事長，並曾任國立東華大學洄瀾學院院長兼縱谷跨域書院學士學位學程主任的陳復教授說，說好故事、做好溝通，能夠為自己的生命點一盞燈，我們在很多國際場合發現美國人在各種人際互動相處時，會從自己的生活故事出發，進行非常大量的溝通跟對話，從而達成其職涯或生涯或商務或交流的目的，相反我們尤其是生活在台灣的華人，總是非常務實相信說埋頭苦幹跟孜孜矻矻認真的學習，卻不一定擅長溝通，所以很可能在這些互動的過程中 卻吃了暗虧而不自覺。

在清大取得歷史學博士，專業領域在思想史的陳復教授舉戰國時期的思想家韓非子為例子，其因為口吃不善於跟人溝通跟交流，沒有辦法讓秦王政可了解他的心意，也沒辦法可以促成彼此有更多的合作跟一起共成大業的機會，後來甚至被嫉妒他才華的人進獻秦王讒言而導致死於非命，所以，如何掌握自己生活中客製化的故事力與溝通力，快速精確、講到重點，讓別人立刻明白雙方對話的地帶產生連結共鳴，是現在與未來，我們都要不斷學習掌握的技能。

中華青年創業家營運募資研究發展協會、未來職業學堂創辦人彭思舟博士表示，非常感謝陳復教授可以在暑假期間召開免費說明會講座，造福廣大的夥伴、尤其是青年學生族群，還願意陪跑分享兩天的工作坊，幫助大家成為生活故事溝通師，真是非常難得，大家要把握這個機會。據了解，溝通力和故事力之所以是未來AI時代最大的競爭力，主要有以下幾個原因：

1.人性化互動：隨著技術的進步，AI可以完成越來越多的自動化任務，但溝通力和故事力是人類特有的能力，能夠建立深層次的情感連接和共鳴。在面對複雜問題或需要情感支持的情境中，人類的溝通技巧無法被完全替代。

2.創意與創新：故事力不僅僅是講故事的能力，更是創意和想像力的體現。未來的競爭力將越來越依賴於創新，而能夠用故事引導和啟發他人的能力，將成為推動創新和變革的核心力量。

3.信息傳遞與影響力：有效的溝通和引人入勝的故事能夠將複雜的信息簡單化，使其更容易被理解和接受。這對於領導、教育、營銷等領域尤為重要，能夠極大地提升信息傳遞的效果和影響力。

4.跨文化交流：在全球化的背景下，跨文化交流變得越來越頻繁。良好的溝通力和故事力可以幫助人深層理解並克服文化差異，促進不同文化背景的人們之間的理解和合作。

5.個性化需求：未來，個性化需求將變得越來越重要，因為一般性的需求AI就能做到了。溝通力和故事力可以幫助我們更好地理解和滿足個人化的需求，提供更具針對性和人性化的服務和產品。

6.問題解決與決策支持：在問題解決和決策過程中，溝通力和故事力能夠幫助清晰地表達問題和解決方案，並通過故事來讓他人願意聆聽你說話，從而說服和號召他人達成共識。

總之，溝通力和故事力不僅僅是技術能力，更是情感、創意和影響力的綜合體現。它們能夠補充和強化AI技術，成為未來競爭中的重要優勢。陳復教授與中華青年創業家協會、未來職業學堂共同合作首創「生活故事溝通師」工作坊講座，正逢其時，切中台灣未來人才發展的需求，已廣受各界關注中。