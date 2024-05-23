AsiaRF發表Wi-Fi HaLow MESH遠距離Wi-Fi全覆蓋技術

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無線通信技術的行業領導品牌卓越電子AsiaRF將於6月5日Computex Taipei活動期間，發布最新研發、領先全球之AsiaRF Wi-Fi HaLow MESH技術，此項創新將全面革新傳統連接模式，以卓越的覆蓋範圍和信賴度，重新定義無線行業標準，會中亦獨家展示HaLow MESH技術的前沿功能，探討改進連接解決方案和市場應用的潛力。

Wi-Fi HaLow MESH技術利用低於1 GHz的頻譜，實現低功耗和強大的障礙物穿透力，適合智慧城市、政府水表、電表、瓦斯表等數據收集，緊急救難等，工業如各種環境指數及儀器指數量測回傳，和個人安全監控使用。其廣泛覆蓋範圍和高連接品質，使其成為智能家居和工業物聯網的理想選擇。

此外，卓越電子AsiaRF將於6月10-13日參加美國Wireless Broadband Alliance (WBA)在達拉斯舉行的Wireless Global Congress（WGC），同步推出Wi-Fi HaLow MESH技術。

卓越電子AsiaRF將在台美同步發表Wi-Fi HaLow MESH技術，圖為卓越電子執行長賴宗德。圖／卓越電子提供

展示Wi-Fi HaLow MESH新技術，攜手百佳泰推動無線通信未來

卓越電子執行長賴宗德表示，我們非常期待在達拉斯的WGＣ上展示我們的Wi-Fi HaLow MESH新技術，這不僅代表無線通信的重大進步，也象徵產業邁向更為可靠、廣泛連接性的里程碑，歡迎業界參加6月10-13日美國達拉斯WGS，目睹無線通信技術的未來。

本次合作夥伴為具備30年以上工程服務經驗的百佳泰（Allion Labs, Inc），作為全球AI自動化工程技術服務的領導實驗室品牌，百佳泰不僅具有先進測試設備與專業技術，在產品設計開發與製程驗證領域上更領先業界，提供跨產業與自動化解決方案。

百佳泰產品認證暨硬體驗證技術中心技術長施克隆Brian Shih表示，我們相當自豪能夠協助卓越電子獲得全球首批Wi-Fi HaLow終端產品認證，並恭喜卓越電子AsiaRF成功開發出Wi-Fi HaLow MESH網絡。作為Wi-Fi聯盟授權且為唯一認可HaLow的領先測試實驗室，我們致力於推動無線連接技術的未來發展。

卓越電子AsiaRF將於Computex Taipei期間將深入介紹技術細節、應用案例，並展示將Wi-Fi HaLow MESH技術融入現有系統的優勢。歡迎業界先進於6月5日10點參加此項發表會技術交流，或於Computex Taipei期間於南港車站TR LOUNGE 臺鐵南港禮賓室親身體驗這項革命性技術。業務聯繫窗口電郵：[email protected]

關於AsiaRF 卓越電子

AsiaRF 卓越電子是領先的無線連接解決方案公司，致力於突破界限，提供高性能的物聯網設備和服務，重新定義連接技術的可能性。我們的使命是通過讓物聯網技術更易於獲得、更高效和更實用，來拓展人們的活動範圍，服務全球的企業和個人。