美經濟衰退已成定局？新債王示警：做好企業倒閉的準備

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被稱為「新債券天王」的雙線資本公司CEO岡拉克（Jeffrey Gundlach）再次對美國經濟前景提出警告，由於最新數據顯示經濟持續惡化，他提醒人們要做好應對經濟衰退和企業倒閉的準備。

岡拉克近日接受福克斯商業新聞網的採訪，重申「美國仍會出現經濟衰退」，儘管他承認難以確定是否會在今年內，但他相信最遲將在2024年或2025年發生。

岡拉克對經濟前景的看法一直受到市場的關注，他從去年起就一直警告美國將面臨經濟衰退的風險，他曾預測經濟衰退可能在今年上半年到來，但美國經濟卻意外表現得很穩定，然而，最近的經濟數據卻顯示這種情況可能正在改變。

岡拉克指出，過去一個月發布的數據「相當令人擔憂」，他說：「一個月前，主要經濟部門都在成長，現在突然轉成多數部門負成長」。美國經濟諮詢會於上周五公布的4月領先經濟指數連2個月下滑，同時，上周三公布的5月紐約州製造業指數降至-15.6，連續6個月呈現負值，都表明了經濟狀況持續惡化。

岡拉克認為，在通膨停滯以及高利率的環境下，消費者面臨雙重打擊，包括食品、天然氣和住宅等基本生活用品價格上漲，以及汽車貸款、抵押貸款、信用卡和其他債務利息的增加。他指出，過往依賴政府補助的低收入消費者，為了因應物價上漲，轉而靠信用卡舉債度日，讓信用卡的債務日益增高，這恐怕會導致整體經濟導向衰退。

岡拉克預測利率「長期走高將導致經濟衰退。」他表示，持續走高的利率政策，將導致一些公司倒閉，並引起負面的連鎖效應，而受到淘汰的將會是陷入財政困境的民眾以及中小型企業，因為他們即將用完10%的現金借款。