《百貨股》迎618網購節 統一超推好康活動

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【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)7-ELEVEN與超過6萬多家海內外電商平台合作，為提前迎618網購節，統一超宣布取貨享2大好康活動，打造最多元便利寄取件平台。

統一超於2023年宣布進駐368鄉鎮(除烏坵)，達成「全鄉全店、全天服務」里程碑，更深入多處購物不便的行政區，提供在地居民便利服務與豐富生活體驗，並透過「OPEN!行動購物車」將商品與服務送入鄉鎮各地，為服務更多鄉鎮居民，2024年起針對交通不便距離門市路途較遠的地區，首創「包裹寄取代收服務」，連結在地居民生活中心的雜貨店或教會，透過「交貨便」、「黑貓宅急便」提供在地居民於鄰近的雜貨店或教會即可進行交寄與領取包裹，目前已於花東地區的指定商家或教會提供服務，解決偏遠交通不便的物流問題。

統一超表示，7-ELEVEN與超過6萬多家海內外電商平台合作，藉由全台超過6900多家門市優勢，並整合安心取與OPENPOINT生態圈，不定期推出「包裹安心取集點GO」活動及「網購取貨購物金」優惠，為提前迎618網購節，7-ELEVEN宣布取貨享2大好康活動，將於5月28日截止的OPENPOINT APP的「包裹安心取集點GO」活動，民眾來7-ELEVEN取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」，當筆取件1個包裹贈1點，只要集滿3點以上即可免費兌換指定商品、購物抵用券或免運券。

再者，6月5日至6月17日限時13天，凡於7-ELEVEN取貨時「報會員電話」或「刷會員條碼」就送「5元購物抵用券」，可直接刷讀紙本小白單進行折抵，會員也可選擇存入OPENPOINT APP，數量有限送完為止，兌換時間至6月23日，鼓勵消費者選擇到店取貨享優惠。