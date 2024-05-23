陳雅頎｜台股續創高 留意低位階題材股

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本周市場消化聯準會官員談話，靜待週三最新利率政策會議紀錄，目前多位官員釋出謹慎訊息，可能需要等待一段時間看通膨是否回穩，另外，人工智慧領頭羊輝達即將公布財報，昨股價上漲0.64％至每股 953.86 美元，創下收盤新高，那指和標普指數漲超0.2％，同步寫下歷史新高，與台股連動密切的費半指數則上漲1.68％。

台股今天開高，指數維持高檔，不過近日大盤量能萎縮，顯示追價意願趨緩，台股第一季財報已公布完畢，獲利展望佳或有利多題材個股，震盪整理後有望成為盤面主流。

先前分享，上半年強勢股如營建走自己的路，五月以來營建指數拉回月線震盪整理，相關個股普遍面臨漲多獲利賣壓，追價意願不足量能也相對低迷，短線仍有修正壓力，獲利比較不穩定的中小型建商，股價波動會比較大，投資朋友可以從大型股著手，基本面鎖定能連續五年以上獲利，代表不論景氣好壞，持續有建案在推動，加上毛利率、營利率能維持在業界平均之上，股價拉回留意守穩點，型態轉強可再加碼分批布局，待下半年建案入帳，或再有一波漲勢。

台股第二季以來，很多投資人躍躍欲試，等著抄底跌深的績優股，觀察過去績優股表現，波段高點平均修正約三成到四成，就有機會展開反彈攻勢，電子股首波修正以半導體上游、矽智財、IC設計為主，如矽智財廠世芯-KY，今年股價三月初創下歷史新高，來到最高4,565元，隨即展開修正，一路拉回到五月初創波段新低2,500元，兩個月以來修正幅度超過四成，法說會後利空出盡，再傳出亞馬遜參與私募、貝佐斯成股東，激勵世芯-KY股價跳空反彈回到月線附近，股價震盪後打底後有機會重新吸引資金關注。

另外，首檔IC設計ETF 00947 也在5／20開始募集，第一大持股也是矽智財廠世芯-KY，第二大持股則是聯發科，另最新財報公告的上市櫃前十大股東名單，挪威及新加坡兩大主權基金則加碼聯發科、廣達、世芯-KY合計逾714億、182億及133億元排名佔據前三，各方資金陸續進駐，代表股價位階相對便宜。同時，研調機構集邦科技也在5／9公布去年前十大IC設計廠業績，合計達1,677億美元，年增高達12％，其中，輝達躍居龍頭，台廠由聯發科、聯詠、瑞昱躋身前十大廠，儘管大部分成績來自AI龍頭股輝達，但也顯示相關應用及需求成長十分強勁，其他廠商長期有望陸續受惠，可以多加留意。

※本資料由啟發投顧分析師陳雅頎提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。