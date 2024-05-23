廣東率先砸1.32兆 開啟各省「低空經濟」爭奪賽

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廣東計畫三年內斥資超過3000億元（人民幣，下同，約合新台幣1兆3200億元）打造世界領先的低空經濟產業高地。據此前不完全梳理，目前大陸包括重慶、安徽、江西共青城、蘇州、廣州、武漢、貴州等多個省市，已陸續推出低空經濟產業基金，激勵產業發展，其中總規模最大達200億元。

具體來看，廣東的《廣東省推動低空經濟高品質發展行動方案（2024—2026年）》（《行動方案》）其中提及要加快推進低空空域管理改革。一方面，加強低空空域協同管理。完善相關工作機制，加強「軍地民」三方工作協同，共同研究協調低空空域分類畫設、飛行活動監管等低空融合飛行管理事項。支持廣州、深圳等市先行先試，加強城市空中交通管理組織運行模式研究，完善管理措施。

另一方面，爭取低空經濟試點示範。積極爭取大陸國家支持，在具備條件的地區開展城市空中交通、低空物流、全空間無人體系試點示範，適應城市低空空域安全高效管理需求。及時總結相關地區試點示範經驗，探索將空域管理、運行管理、飛行保障等方面的改革創新成果推廣到全域。 澎湃新聞報導，低空基礎設施建設的核心包括空域問題，目前多地發布的低空經濟相關三年行動方案中提到，要規畫放開、推動構建低空航路航線網。近日，也有工業無人機集團高管指出，隨著空域決策權的逐漸下放，目前部分地區的縣級政府已具備一定的空域決策權，通航的航線在申請、審批流程上已大大簡化。

在積極拓展低空應用場景方面，《行動方案》包括構建低空智慧物流體系、發展城市空中交通新業態、打造航空應急救援體系、全面賦能百千萬工程以及培育低空新興消費業態。

此前，多個省市的行動方案都指出，要培育、豐富和拓展低空經濟應用場景。包括開發低空快遞物流、旅遊觀光、應急救援、城市管理、航空運動等應用場景。其中，北京、安徽、蘇州等多地政策提及，鼓勵發展城市空中交通新業態。此前，有地方低空專家告訴澎湃新聞記者，各個省市的產業鏈根據各地區資源的不同各有側重。各地的行動方案中真正核心的還是打造低空飛行場景，以低空飛行為牽引才能帶動這條產業鏈的發展。

廣東省也不例外，《行動方案》指出，要發展城市空中交通新業態。支持廣州、深圳、珠海等具備條件的城市開通市內和城際低空客運航線，打造覆蓋粵港澳大灣區主要區域的低空空中交通走廊。鼓勵利用直升機、eVTOL等低空飛行器探索拓展空中通勤、商務出行、空中擺渡、聯程接駁、跨境飛行等低空新業態。探索開闢粵瓊低空航線。

在構建低空智慧物流體系方面，《行動方案》提及，開展無人機城際運輸及末端配送應用。推動低空物流配送應用在城市、鄉村、山區、海島等規模化落地，重點拓展跨海高值海產品運輸、航運物資補給、醫療物品快速轉運、山區農產品轉運等場景。引導通用機場建設低空物流集散中心，打造覆蓋全省的載重百公斤級跨地市低空物流網路。

在提升低空產業創新能力方面，《行動方案》提及，要加強關鍵核心技術攻關。包括緊密結合低空產業基礎和應用需求，對標國際領先水準，加快推動整機、關鍵零部件、基礎軟體、低空服務等領域關鍵技術升級。聚焦eVTOL等新型航空器，開展高能量密度航空動力電池技術、高功重比航空電推進技術、高可靠性智慧控制技術，適航安全性設計、高效率氣動布局設計、空域網格時空建模和精細智慧管理等自主可控技術協同攻關。強化裝備安全技術研究，重點突破電池失效管理、墜落安全、數據鏈安全、抗風擾控制等技術，提升空域精細化管理、空管資訊、低空反制等技術的研發能力。

此外，還包括前瞻布局前沿技術研究。推動航空固態電池、氫燃料電池、可持續航空燃料等動力技術的商業化，以未來低空產業應用和運行場景為驅動，依託高校、科研院所、頭部企業開展前沿引領技術、顛覆性技術布局，加強大模型等人工智慧技術在智慧控制演算法及飛行器自主飛行決策領域的應用。