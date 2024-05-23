聯發科技引領5G綠色新紀元 高性能低功耗技術減碳大作戰

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

聯發科技持續在5G無線寬頻領域精進創新，以優異的技術與先進架構，大幅降低功耗、減少碳排放，為地球環境盡一分心力。自5G CPE產品上市以來，聯發科技已累計減少近1，300萬公噸碳排放量，相當於兩千萬棵樹苗長大所需固碳量。

聯發科技5G無線通訊事業部總經理徐敬全表示，全球客戶及消費者都希望擁有兼顧性能與能耗的產品，公司的5G技術不僅性能頂尖，更擁有絕佳的功耗表現，提供優異使用體驗之餘，也與全球夥伴共同邁向永續未來。

聯發科技最新5G無線寬頻平台T830採用4奈米製程，提供高度整合且節能的晶片方案，支援Sub-6GHz頻段及高達7Gbps極速連網。獨家3TX天線技術可提供1.9倍吞吐量、降低21倍延遲，實現近乎零延遲零封包遺失的高效能表現。

此外，T830整合聯發科技5G Ultrasave節能技術，大幅延長終端設備的電池使用時間。搭配Filogic無線連網系列產品，更可支援Wi-Fi 7技術如MLO多重連線及320MHz超寬頻，為用戶帶來快速、可靠且超節能的無線上網體驗。

聯發科技持續與全球領先夥伴如NEC Platforms、Nokia、富士康等廠商密切合作，共同開發5G FWA和5G MiFi產品。透過先進的低功耗設計，提供高性能又節能的5G終端解決方案，攜手減碳、邁向綠色科技新紀元。