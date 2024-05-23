公益永續親情音樂會 企業家鐘家蔆孝親月感恩獻愛

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五月是充滿感恩、溫馨的孝親月，以虔誠之心報答養育親恩、佛恩、眾生恩。繼母親節慈善義演後，企業家鐘家蔆馬不停蹄地籌備此次公益永續親情音樂會，延續去年醫師節所結下的善緣，於日前二度造訪國軍台中總醫院，除了致敬醫者仁心，更不忘發揮企業力量來回饋社會。

此次活動獲多位演出者響應，當日所演唱曲目為活動總企劃吳建宏老師創作，並由八點檔演員朱永德、鼓王歌手一帆、創作才女楊彩藝、蛋餅王子邱賢桂、電視台名主持林紫君、氧氣歌手詠琳演唱，而大立電視台總經理劉家榮也作為神秘嘉賓，於活動尾聲上台獻唱兩首曲目，為音樂會帶來豐富且多樣的表演，與所有醫護人員、患者等共度一個充滿音樂陶冶的午後時光。

公益永續親情音樂會由企業家鐘家蔆創辦發起，與國軍台中總醫院共同主辦，以及台中市議員林祈烽服務處、台商資源國際事業機構、大人物影視音樂經紀、大立電視台、卓越媒體集團的協辦與策劃，並在亞馬遜商務中心、琩裕營造的贊助支持下促成，台中市政府社會局副局長陳坤皇也肯定此次活動。

企業家鐘家蔆視公益為志業，多次創辦發起慈善音樂會，以最真誠的心散播愛與善至各個角落，照亮偏鄉、弱勢族群。鐘家蔆表示，很高興緣分讓大家齊聚一堂、共襄盛舉，並感謝協辦、演出者、贊助及策劃單位的無私付出，若是缺少任何一環，活動都無法如此圓滿，同時也特別感謝琩裕營造不曾缺席每一場慈善音樂會，用企業力量傳愛社會。

更具意義的是，亞馬遜商務中心於此次活動中慷慨捐贈共計120萬元的善款，並由議員林祈烽擔任捐贈公證人，受贈單位及金額有：台中市政府社會局-臺中市社會救助金專戶20萬；國軍台中總醫院醫療急救基金10萬；財團法人台中市晉封威靈公都城隍廟董事陳萬教10萬；台灣上仁慈善會10萬；德幼兒少之家10萬(市府委託天主教善牧社會福利基金會經管)；沙鹿兒少之家10萬 (市府委託天主教善牧社會福利基金會經管)；德水園身心障礙教養院10萬；臺中市希望家園10萬(市府委託財團法人向上社會福利基金會經管)；臺中市愛心家園10萬(市府委託瑪利亞社會福利基金會經管)；財團法人南投縣永山宮附設南投縣私立玄愛兒少關懷家園董事長何鳳慈10萬；台中市苗栗同鄉會副理事長吳杰豪10萬。

國軍台中總醫院長陳盈凱將軍，也感謝所有籌備這場公益音樂饗宴的幕後、幕前人員，透過音樂藝文活動，可以讓院內同仁適當的紓解工作壓力，更能讓病患在音樂的薰陶下，治癒身心靈。當日活動圓滿結束，在音樂的陶冶下，聽眾臉上佈滿笑容，會場也充滿了歡聲笑語，而此次的捐贈儀式更將活動昇華至更高境界，以實際的行動，讓社會偏鄉、弱勢族群感受到溫暖無私的愛與善意，意義非凡，同時也在這溫馨的孝親月裡，讓愛永傳。