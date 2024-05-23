陳立委｜輝達財報亮眼 留意3檔題材股

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輝達（Nvidia）周三公布第一季財報，創下260億美元的營收，比去年同期成長262％，再度突破該公司的營收紀錄，由於輝達財報展望亮眼，相關的AI概念股領軍帶動下，今日台股指數表現果然再創新高。

台股指數今以21,668點紅盤開出，開盤即締造歷史新高記錄，受惠輝達財報佳，AI概念股如：台積電（2330）、奇鋐（3017）、緯穎（6669）、高力（8996）等表現不錯。

不過早盤指數一度翻黑，主要是大陸宣布今、明（23日、24日）兩天，於台灣海峽展開聯合軍事演訓，且大陸發言人直接聲明，這是對台獨行徑的有力懲戒及警告，故部分投資人調節手中持股。若兩岸地緣政治風險持續升溫，建議投資人可留意軍工股如：漢翔（2634）、雷虎（8033）、和成（1810）、亞航（2630）等。

總經方面，美國聯準會副主席巴爾22日表示，維持高利率的時間比預期的時間更長，多名官員也表示必要時將支持再升息。若升息將對整體股市不利，而利率政策的關鍵仍是通膨，只要通膨持續改善，我相信今年仍有降息的機會。

個股方面，選股以基本面佳的個股為主，也可留意短線上有題材，且未來產品有競爭力的個股，如：

1.所羅門（2359）：112年度全年EPS3.11元，今年前4月累計營收較去年同期成長-17.64％，每股淨值為29.81元。所羅門為AI視覺軟體開發、機器人代理等產品代理公司，近年來積極研發機器人AI視覺軟體，透過電腦視覺技術和深度學習算法的開發經驗，拿下輝達（Nvidia）AI機器人計畫合作案，而黃仁勳六月初即將來台灣演講，市場預期AI機器人生產計畫將更明確，所羅門未來獲利可望大爆發。

2.一詮（2486）：112年度全年EPS0.92元，今年前4月累計營收較去年同期成長7.90％，每股淨值為19.44元。一詮為LED及SMD導線架製造公司，近年來積極研發散熱元件方案，近期高階均熱片打入AI重要製程CoWoS供應鏈，隨著AI需求成長，出貨量也將逐季成長，目前一詮在新北產業園區工廠正日夜加班生產均熱片，預期第三季營收及獲利將大幅成長。

3.鴻海（2317）：112年度全年EPS10.25元，今年前4月累計營收較去年同期成長-3.11％，第一季EPS1.59元，每股淨值為107.47元。鴻海為世界級電子代工服務公司，近年來積極投入電動車、數位健康、機器人、AI伺服器等領域，目前消費性電子產品代工雖然展望不佳，但AI伺服器及電動車代工訂單持續增加，由於這類產品毛利率較高，未來獲利可望大幅成長。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。