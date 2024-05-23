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台積電2奈米延後量產？高階主管反駁 曝最新進度

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台積電為全球晶圓代工龍頭，追兵英特爾與三星都想在2奈米超車，但恐怕沒有那麼簡單。圖／美聯社
台積電為全球晶圓代工龍頭，追兵英特爾與三星都想在2奈米超車，但恐怕沒有那麼簡單。圖／美聯社

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【中時新聞網 郭宜欣】台積電為全球晶圓代工龍頭，追兵英特爾與三星都想在2奈米超車，但恐怕沒有那麼簡單，台積電業務開發資深副總暨副共同營運長張曉強在2024年台積電技術論壇上提到，2奈米進展順利，預計2025年實現量產，此說法也打臉先前研調機構的預測。

先前研調機構Counterpoint報告曾指出，台積電3奈米製程在智慧手機的應用將在2024年下半年成長，但2奈米製程將延至2026年底量產，隨著蘋果iPhone 18系列登場。

當時台積電並未做出回應，但隨後的法說會上，總裁魏哲家就強調，2奈米新設計定案的開案量比3奈米、5奈米還要多，預期2025年量產，預估未來2奈米的需求會超過3奈米及5奈米，正面回應外界質疑。

張曉強今（23日）也提到，2奈米製程進展「非常順利」，奈米片轉換表現已達到目標90%、轉換成良率即超過80%，預計2025年量產，會是業界最領先的技術。

普遍認為，蘋果會是首批使用台積電2奈米技術的大客戶，先前也傳出蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）低調訪問台積電，與總裁魏哲家討論合作事宜，業界推測，蘋果有可能包下首批2奈米產能，隨著明年的iPhone 17系列公開。

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