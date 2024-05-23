前往主要內容
工商時報LOGO

亞護開發獲多項國際認證 接軌國際醫療市場

抗菌粉體塗裝、客製化模組搶攻高齡社會醫材

  • 工商時報 陳宥學
亞護開發以「SIGMA CARE」為自有品牌，提供醫療市場全面性服務，圖為公司總經理何天佑。圖/陳宥學
亞護開發以「SIGMA CARE」為自有品牌，提供醫療市場全面性服務，圖為公司總經理何天佑。圖/陳宥學

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著台灣於2025年將步入超高齡化社會，高品質醫療器材的需求與日俱增，國內醫療輔具製造翹楚「亞護開發」擁有當今最全面的醫材設備，並取得多項國際認證，舉凡IEC、CNS、JIS、歐盟MDR、CE、EN、 美國FDA 等國際規範，以產品自製率達9成以上，並採用零件全模組化生產方式，正式搶攻國際醫療市場。

亞護開發自有品牌「SIGMA CARE」以規格客製化、模組化共用等特性，扎根台灣醫療病床製造市場，累積餘25年的雄厚經驗，在現有的醫材汰換下，該公司於醫療新床的台灣市占率，約有50%，亞護在醫療床上可謂別出心裁，考量使用場域限制、及方便拆解組裝，解決搬運不便的問題，以特殊的連杆設計方式，在病床摺疊收納上能更妥善，同時在漆料使用上更是該公司的一大優勢，由日本引進國內首創抗菌粉體塗裝技術，施用於病床上，使抗菌程度達到最大化。

亞護開發總經理何天佑表示，醫療床在各場域中，皆有不同的要求，為此也建構了一個SAMP平台，透過該平台完成醫療床的共用模組化，舉凡手動床、電動床、三馬達床、四馬達床等在零件上皆可透過該方式來作共用，同時在各國大舉重視ESG的浪潮下，也因各床型零件大為不同，當零件無法共用之時，在後續維修上，及汰換上可能造成醫材上的不必要浪費，如能透過該平台來完成模組共用，將能大幅降低醫療耗材。

談到當今長照需求的趨勢，總經理認為居家照護在醫療體系中，刻不容緩，亞護不僅擁有國內最全面的醫材建置，同時也有著自己的車隊，因醫材的急迫性相對來的較高，透過車隊的及時服務，能夠滿足居家照護對於醫材的高度需求，未來希望透過租賃方式持續提供醫療市場更妥善的照護，目標希望能完成醫療市場75%的市占率。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 快訊／共軍宣布今明兩日在台海大規模軍演

  2. 外資瘋狂押寶輝達鏈 大摩點名台積、緯穎等13家台廠

  3. 輝達淨利猛增6.28倍、股票將進行1拆10 股價漲破1,000美元

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。