亞護開發獲多項國際認證 接軌國際醫療市場

隨著台灣於2025年將步入超高齡化社會，高品質醫療器材的需求與日俱增，國內醫療輔具製造翹楚「亞護開發」擁有當今最全面的醫材設備，並取得多項國際認證，舉凡IEC、CNS、JIS、歐盟MDR、CE、EN、 美國FDA 等國際規範，以產品自製率達9成以上，並採用零件全模組化生產方式，正式搶攻國際醫療市場。

亞護開發自有品牌「SIGMA CARE」以規格客製化、模組化共用等特性，扎根台灣醫療病床製造市場，累積餘25年的雄厚經驗，在現有的醫材汰換下，該公司於醫療新床的台灣市占率，約有50%，亞護在醫療床上可謂別出心裁，考量使用場域限制、及方便拆解組裝，解決搬運不便的問題，以特殊的連杆設計方式，在病床摺疊收納上能更妥善，同時在漆料使用上更是該公司的一大優勢，由日本引進國內首創抗菌粉體塗裝技術，施用於病床上，使抗菌程度達到最大化。

亞護開發總經理何天佑表示，醫療床在各場域中，皆有不同的要求，為此也建構了一個SAMP平台，透過該平台完成醫療床的共用模組化，舉凡手動床、電動床、三馬達床、四馬達床等在零件上皆可透過該方式來作共用，同時在各國大舉重視ESG的浪潮下，也因各床型零件大為不同，當零件無法共用之時，在後續維修上，及汰換上可能造成醫材上的不必要浪費，如能透過該平台來完成模組共用，將能大幅降低醫療耗材。

談到當今長照需求的趨勢，總經理認為居家照護在醫療體系中，刻不容緩，亞護不僅擁有國內最全面的醫材建置，同時也有著自己的車隊，因醫材的急迫性相對來的較高，透過車隊的及時服務，能夠滿足居家照護對於醫材的高度需求，未來希望透過租賃方式持續提供醫療市場更妥善的照護，目標希望能完成醫療市場75%的市占率。