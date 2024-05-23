台股沾輝達光 AI概念股續夯

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投組表現：

今國光（6209）表現最佳，光學鏡頭突破整理區間，題材發酵。

健喬（4114）表現最差，突破區間後回測均線。

盤勢預測：

周四加權指數由台積電（2330）帶領指數再創收盤新高，鴻海（2317）亦有2％以上的漲幅，電子族群成交比重回復到正常的六成以上，資金健康輪漲有利指數維持高檔不墜，中小型電子轉機補漲股與機器人概念族群則漲跌互見，短線強弱指標可觀察所羅門（2359）與廣明（6188），AI機器人衍生族群與卡位六月 Computex電腦展題材股仍是近期盤面焦點族群。

周五指數在衝過前高後容易狹幅震盪，資金在類股間輪動沿著5日均線上漲，輝達財報優於預期，指數關關難過關關過，未來指數在21,400點上下300點之間狹幅震盪的機率較大，指數有望維持沿著 5日均線多方格局。未來資金開始轉入補漲與轉機族群，CPO光通訊與AI機器人概念族群短線可留意。

投組表現：

所羅門（2359）表現最佳，機器人概念受惠輝達財報及展望佳，股價強勢再創歷史新高點。

志聖（2467）表現最差，CoWoS概念隨AI熱度需求持續增加，受惠先進封裝設備進入交機期，第二季營運動能向上無虞。

盤勢預測：

周四聯準會（Fed）會議紀要顯示決策者擔心通膨停滯不前，支持貨幣政策採取觀望態度，若通膨未進一步降息，決策官升息意願大；輝達財報及展望俱佳，帶動AI相關概念走強，台積電強勢創高來到877元，台股再創歷史新高21,668點，電子族群連兩日成交比重達7成，重回市場主流地位不變，加權指數終場上漲55點收21,607點，成交量增為5,098億，權重股撐盤、中小型股休息，OTC指數終場下跌1.92點收251.96點，成交量為1,361億。

周四市場焦點輝達如預期繳出驚人財報及展望， AI相關族群信心滿滿，散熱族群、機器人概念、機穀族群、CoWoS概念、半導體設備及材料、AI PC、AI伺服器及矽光子概念等強勢出擊。受對岸軍演影響，軍工概念強勢上攻，投資人持股信心不足，電子三雄台積電、鴻海及聯發科齊出力，使得大盤震盪收紅。光學鏡頭、車電相關、自行車概念、被動元件、低軌衛星、電競概念、汽車零組件、IC設計及零件組通路等震盪走低。

周五美利率決策尚需更多通膨數支持，美股短線持續高檔震盪，今年大主流AI伺服器、散熱族群、CoWoS概念、半導體設備及材料、矽光子概念、器機人概念、AI PC及軍工概念等是否續攻，光學鏡頭、車電相關、自行車概念、被動元件、低軌衛星、電競概念、汽車零組件、IC設計及零件組通路是否轉強，留意政策作多營建營造、生技族群、重電及電線電纜族群轉強的機會。

投組表現：

健椿（4561）表現最佳：訂單能見度持續增加，量價結構完整，持續看好

堃昶（6265）表現最差：創高後震盪，後勢看好

盤勢預測：

台股開高走低，終場上漲55.6點，收在21,607.43點，成交量5098.7億。類股方面，玻璃類股表現最佳，漲幅3.67％，營建類股表現最差，跌幅3.21％。權值股方面，台積電上漲11元，漲幅1.27％，收在875元；聯發科上漲20元，漲幅1.69％，收在1,205元。

展望後市，加權指數由台積電帶動今天再創新高，以指數觀察目前萬里無雲沒有壓力，無須預設高點，有拉回短期均線都是佈局的好時間。櫃買指數站上所有均線翻多確立，多頭格局不變，投資人無須太過擔心。

輪動輪漲的格局依然持續，但台股依然處於高位階，依然需要切割持股資金，至少要拆成兩分，是操作上應注意的事情。選股上接下來的大題材就是6月初的台北國際電腦展，預期資金會逐漸回流到電子股，首選族群關注CoWoS相關設備廠、AI PC、機器人跟散熱族群。

投組表現：

藥華藥（6446）表現最佳，法說會利多持續發酵，投信買盤推升。

昱展新藥（6785）表現最差，生技族群買氣不繼，股價持續回測前低。

盤勢預測：

周四台股面臨輝達財報利多、聯準會鷹派言論利空與中共軍演消息，多空消息測試下台股依然上漲55.6點作收，然而盤面上，下跌家數卻多於上漲家數近4倍，僅由台積電、鴻海、聯發科等權值股撐盤。

周四台股盤面，仍以輝達受惠廠商為資金主要流向，如散熱族群的雙鴻、奇鋐、高力；伺服器及機器人族群，則因籌碼凌亂，以及輝達財報開獎前，已先行反應利多，今日則大多開高走低收黑。周五持續留意相關輝達概念股，以及6月電腦展利多受惠股，優先以低位階AI PC、機器人相關概念股為布局。