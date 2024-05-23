共軍圍台展現無死角打擊能力？陸專家：「毀、困、阻」一體設計

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中共解放軍東部戰區23日在台灣海峽，台灣島北部、南部、東部及金門島、馬祖島、烏坵嶼、東引島周邊，開展聯合演訓。《環球時報》引述大陸軍事專家分析，此次演訓行動將台灣島以東和台灣島以西一體設計，表明解放軍已具備對全島全方位、無死角打擊能力，形成東西對進的威逼態勢。

《環時》報導稱，軍事科學院童真研究員23日分析，從共軍東部戰區發布的演訓地點可以得知，此次演訓行動呈現出本島與外島一體設計，「在外島方向，覆蓋金門、馬祖島、烏坵嶼、東引島；在本島方向，主要採取圍島戰備警巡，有效擠壓台灣的軍事防禦空間。」

童真表示，演習開始後不久，東部戰區發佈「聯合利劍—2024A」演習區域示意圖。從示意圖中可以看出，「此次演訓行動呈現出台灣島以東和台灣島以西一體設計。台島以西，主要是在烏坵嶼，東引島採取系列行動。台灣島以東，組織聯合力量，展開對海對陸突擊演練，表明解放軍已具備對全島全方位、無死角打擊能力，形成了東西對進的威逼態勢。」

童真表示，不僅如此，此次演訓行動體現出「毀、困、阻」一體設計的特點。「毀，就是要毀癱『台獨』支撐」，主要依託強大的偵察預警、訊息支援體系，模擬打擊台灣重要軍政目標。「困，就是瞄準『台獨』勢力的老巢」，解放軍將掐住高雄這個台灣海軍的海上門戶，把台灣海軍牢牢困在港內。「阻，就是要阻斷外部輸血管」，這表明各參演力量在台灣島花蓮外海航線附近海空域展開模擬打擊，展示奪權、控島能力。「通過這樣由點到線再到面的整體設計，對賴當局「台獨」勢力形成強有力的震懾，對外部勢力干涉挑釁進行嚴重警告。」