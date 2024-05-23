小宅嚴重缺貨多誇張？他曝買方找20坪2房「竟踢鐵板」

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台北市為國內重要政經中心，生活機能優、交通便利，工作機會相當多，雖然房價為全國最高，但仍有不少人希望可住在台北市，既享有台北市門牌，生活、工作也非常方便。觀察實價登錄資料統計近一年台北市各總價帶交易占比，住宅總價1,000萬元至2,000萬元交易占比達近四成最高，小宅化也明顯；房市專家、台北市不動產聯盟協會秘書長李興中指出，台北市現今小宅產品真的買氣熱，甚至有買方想在政治大學附近買屋齡20內的2房大樓產品，竟沒有好物件可找，屋主極少釋出，相當誇張。

台北市近一年房市交易總價帶占比，1,000萬元以下占比12.7%，1,000萬元～2,000萬元占比39.3%，兩者占比合計高達52%，顯示台北市住宅仍以總價2,000萬元以下為主流。其中1,000萬元～2,000萬元交易量熱門行政區前五包括文山區、內湖區、北投區、中山區、信義區，公寓平均購買坪數落在25～29坪；大樓及華廈平均坪數方面，文山區、內湖區、北投區分別是27.8坪、21.9坪、30.3坪，中山區、信義區則為18.9與19坪。

總價帶1,000萬元～2,000萬元最夯，再觀察購屋坪數，都可顯示台北市小宅化現象明顯；李興中表示，台北市房價相當高，雖然呈緩漲上升，但很多民眾收入難追房價漲幅，但又想在台北市購屋，因此就會傾向找小坪數產品，至少總價較可以負擔，也造就1,000萬元～2,000萬元總價的交易最熱絡。

李興中指出，台北市房市現況來說，小宅可說是搶翻，屋況及條件好的非常難找，就有一位買方想在政大附近購屋，他鎖定有公共設施的大樓，屋齡20年內，20幾坪2房、需要有車位，結果找了一陣子，竟發現市場「沒好物件可選」，因為許多屋主惜售、極少釋出，買方覺得非常誇張，只好暫時先租屋。

而北市新建案以小宅為主的案子，買氣也是相當熱，李興中說，有些北市新建案在潛銷時期就有很多VIP買方先下手，就連建設公司員工都先「卡位買一間」，造成案子公開銷售時，產品數已剩下不多，想買的民眾也不一定買得到。

李興中表示，信義區雖然印象中屬於超高房價區域，不過吳興街仍是有總價1,500～2,000萬元的老公寓或套房產品，因為總價帶誘人，又可入住信義區門牌，自住客需求性大，因此一有不錯的住宅物件釋出，也是搶翻，不用一個月就會賣掉。