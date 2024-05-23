端午連假宜蘭恐爆車潮 國5尖峰易回堵「車程增5-7倍」

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端午連假將至，交通部高公局觀察，0403花蓮大地震後國道5號往宜蘭地區旅次逐漸回升，預期端午連假將有大量前往宜蘭車潮，尖峰時段恐回堵，尖峰時段車程恐增5至7倍，故規畫匝道封閉、高乘載管制及匝道儀控等措施，建議民眾改走替代道路或搭乘公共運輸，高公局也持續於國5實施多項大客車優先通行措施，搭乘大客車較自行開車可節省逾30分鐘。

高公局指出，宜花東地區向來為連假國旅熱門景點，因今年0403花蓮地震後，往花東地區旅次仍受一定程度影響，經高公局觀察國5往宜蘭旅次已逐漸回升，預期端午連假及假期前1天，國5將有大量往宜蘭的旅遊車潮，尖峰時段可能會排隊回堵。

高公局根據歷年端午連假大數據資料研判，國5南向南港系統至頭城路段於端午節連假前1日9至24時、連假首日5至16時、第2日6至15時，及北向宜蘭至坪林路段於連假第2日11至24時及收假日9至22時，車速將低於每小時40公里，預估行車時間含匝道排隊時間為平常的5至7倍。

鑑此，高公局呼籲用路人於尖峰時段可改行駛替代道路，其中南向建議走台9線或106乙，北向則建議走台9線。

高公局提到，用路人倘若仍有開車行駛國5需求，請多加留意相關管制措施，包括連假首日0至12時及第2日5至12時國5實施石碇及坪林南向入口封閉，連假第2日及收假日於13至18時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制措施。

高公局也提醒用路人行車前務必妥為檢查車況，且行車時切勿疲勞及分心駕駛，以維國道行車安全，建議多利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行程。