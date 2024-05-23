Epson推出PQ系列4K高階工程投影機 同級世界最小最輕

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全球投影科技領導品牌Epson再度突破技術界限，隆重推出PQ系列終極旗艦機種，期盼透過技術帶給用戶臻於完美的畫面，以3LCD投影技術打造出高亮度、高品質的畫面，打造最真實的影像體驗。包括EB-PQ2220B、EB-PQ2213B、EB-PQ2008B等3LCD 4K雷射高階工程投影機。這些新機型專為4K商用展演空間設計，融入了Epson獨家研發的先進技術，進一步提升了影像品質和觀賞體驗，展現出Epson在投影科技領域的創新實力。

Epson此次推出的EB-PQ2220B機種，被譽為目前市場上最小、最輕的4K 20,000流明機種，其設計輕巧便於安裝與運輸，為用戶節省了大量的時間與成本。PQ系列機種皆搭載Epson的3LCD投影技術，並支援HDR，確保高畫質即使在近眼觀看時依舊清晰明亮，能夠有效應用於多樣化的商業場域中。

本次Epson與《囍宴 The Wedding Banquet 》音樂劇進行合作，使用EB-PQ2220B高階工程投影機，以投影結合原有布景，高解析畫面近眼看依舊清晰，為觀眾提供高沉浸感的體驗。圖／Epson提供

此次Epson更榮幸地與大型音樂劇《囍宴 The Wedding Banquet》合作。這部音樂劇改編自國際知名導演李安的同名電影，是台灣首度與美國百老匯團隊協力製作的大型國際共製音樂劇。在該劇中，使用了Epson EB-PQ2220B 4K雷射高階工程投影機，實現豐富多樣的場景轉換，提供細膩生動的影像畫面，讓觀眾享受高沉浸感的觀賞體驗。

台灣愛普生列印科技事業部暨視覺科技營業部資深總經理輝偉偉表示，Epson對於畫質的追求從未妥協，在商用領域更是如此。我們長期致力於為場域、空間的策畫者提供高畫質、高品質的影像解決方案。此次推出的PQ系列3LCD 4K雷射高階工程投影機，不論在解析度、亮度、體積、穩定性和功能串接方面均有大幅度提升，為各種展演空間、宴會場域、舞台應用和戶外光雕等提供了優秀的解決方案。

PQ系列投影機具備4K高畫質，擁有超過5,000,000:1的高對比度，並搭載Epson 3LCD技術，能夠輕鬆投影出絕美畫質。亮度方面，EB-PQ2220B彩色亮度與白色亮度最高可達20,000流明，EB-PQ2213B為13,000流明，EB-PQ2008B則為8,000流明，用戶可依照不同場域需求進行選擇。此次合作的《囍宴 The Wedding Banquet》音樂劇選用流明度最高的EB-PQ2220B，以確保劇場中各方位觀眾都能看到最清晰明亮的畫面。

PQ系列投影機設計精巧，配備Epson先進的液冷系統和優化結構，提供高便利性和高安裝彈性。新機種支援360度投影角度與多款光學鏡頭，使安裝方向無限制，能夠有效支援多種場域的投影應用。此外，EB-PQ2220B和EB-PQ2213B機種還配備IP5X認證的光機與雷射光源模組，符合IEC標準60529，提供密封與防塵保護，即使在充滿灰塵的環境也能穩定保持投影性能。這些機型採用無需更換濾網的設計，有效協助用戶降低維護成本。

EB-PQ系列投影機的光源單元採用雷射元件和驅動電路相互獨立的結構，即使其中一個光源單元故障，也不會影響周圍的雷射光源，將光源單元導致問題的機率降至最低。這一設計極大地提高了產品的穩定性，為用戶提供了絕佳的使用品質，並同時減少維護的時間與成本。

Epson PQ系列3LCD 4K雷射高階工程投影機以其卓越的4K影像品質、高亮度、輕巧設計和高穩定性，為各種商業應用提供了理想的解決方案，並在業界樹立了新的標竿。Epson將繼續致力於技術創新，為用戶帶來更多優質的影像產品和體驗。